Καιρός: Τι ώρα θα πέσουν οι άνεμοι - Αναλυτική μετεωρολογική πρόγνωση

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται μεγάλο κομμάτι της χώρας από τα πολλαπλά μέτωπα των πυρκαγιών.

Οι ισχυροί άνεμοι το προηγούμενο διάστημα κατέστησαν κατά τόπους απαγορευτική τη συνδρομή των πτητικών μέσων, συνεπώς το μέγιστο ερώτημα είναι: πότε θα πέσουν οι άνεμοι.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη σχολίασε σχετικά:

«Τις επόμενες ώρες, στις 5-6 το απόγευμα, θα αρχίσουν να πέφτουν οι άνεμοι. Αλλά θα εξασθενίσουν και περαιτέρω. Αλλά κάθε πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της κλίμα. Στο Αιγαίο οι ριπές θα πέσουν προς το βράδυ. Τη Δευτέρα αναμένουμε ενίσχυση των ανέμων τις πρωινές ώρες, αλλά όχι κάτι δραματικό, αλλά πριν το μεσημέρι θα υπάρξει εξασθένηση»

Επίσης σύμφωνα με το meteo.gr:

Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

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