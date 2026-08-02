Κωπηλασία: Χάλκινο μετάλλιο για τον Ντούσκο στο Βαρέζε

Ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε ξανά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας. Ο Έλληνας ολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ανδρών στη λίμνη Βαρέζε

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Κωπηλασία: Χάλκινο μετάλλιο για τον Ντούσκο στο Βαρέζε
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Ο Ντούσκος, που είχε κατακτήσει τέσσερα διαδοχικά ασημένια μετάλλια από το 2022 έως το 2025, κυνήγησε αυτή τη φορά το χρυσό, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει το πολυπόθητο βήμα στην κορυφή.

Ο 29χρονος, που αγωνίστηκε από την πρώτη διαδρομή, πέρασε τέταρτος στα 500μ. με 1:38.57, όμως στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Στα 1.000μ. είχε χρόνο 3:19.86 και στα 1.500μ. 5:02.40, παραμένοντας σταθερά στη διεκδίκηση του ασημένιου μεταλλίου.

Στο τελευταίο 500άρι, ο Ντούσκος έδωσε μεγάλη μάχη με τον κάτοχο του τίτλου, Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Λευκορώσος, ωστόσο, ήταν αυτός που άντεξε μέχρι το τέλος, προσπερνώντας τον Έλληνα και τερματίζοντας δεύτερος με 6:39.94.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Όλιβερ Ζάιντλερ. Ο Γερμανός ολυμπιονίκης του Παρισιού τερμάτισε σε 6:36.39 και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, μετά την ήττα του από τον Ντούσκο στο περσινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

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