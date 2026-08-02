Πρέβεζα: Γέμιζε το βυτίο του από πυροσβεστικό κρουνό – Συνελήφθη για κλοπή νερού

Snapshot Ένας ημεδαπός συνελήφθη στην Πρέβεζα για κλοπή νερού από πυροσβεστικό κρουνό έκτακτης ανάγκης.

Ο δράστης γέμιζε βυτίο που είχε στο αγροτικό του όχημα με νερό από τον πυροσβεστικό κρουνό.

Η κλοπή αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί προορίζονται αποκλειστικά για έκτακτες ανάγκες και πυρκαγιές, και η αυθαίρετη χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επάρκεια νερού.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Snapshot powered by AI

Απίστευτο περιστατικό στην περιοχή της Πρέβεζας, με έναν ημεδαπό να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενος για κλοπή νερού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από σχετική καταγγελία που υπέβαλε η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να αφαιρεί ποσότητα νερού απευθείας από πυροσβεστικό κρουνό έκτακτης ανάγκης, διοχετεύοντάς την σε βυτίο που είχε τοποθετήσει στο αγροτικό του όχημα.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς οι πυροσβεστικοί κρουνοί προορίζονται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και πυρκαγιών –ειδικά στην «καρδιά» της αντιπυρικής περιόδου– και η αυθαίρετη χρήση τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια νερού σε ενδεχόμενο μέτωπο.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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