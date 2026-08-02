ΕΕ: Έκτακτη σύσκεψη για το μεταναστευτικό την Τρίτη - Στους 67 ανέρχονται οι νεκροί στη Θεούτα

Με κοινή τους επιστολή 22 κράτη μέλη ζητούν συντονισμένη δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων

Ελένη Ευστρατίου

ΕΕ: Έκτακτη σύσκεψη για το μεταναστευτικό την Τρίτη - Στους 67 ανέρχονται οι νεκροί στη Θεούτα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Την Τρίτη 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα μετά την είσοδο σχεδόν 60.000 Μαροκινών.
  • 22 κράτη μέλη της ΕΕ ζήτησαν συντονισμένη δράση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, εκφράζοντας ανησυχίες για υβριδικές απειλές που υπονομεύουν την κοινή μεταναστευτική πολιτική.
  • Η Ισπανία κατήγγειλε την αντίδραση ορισμένων κρατών, όπως της Ιταλίας που ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία, ενώ ανακοίνωσε μέτρα όπως πλωτό φράγμα για τον έλεγχο των συνόρων στη Θέουτα.
  • Τουλάχιστον 67 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Θέουτα, με τις έρευνες για νέα θύματα να συνεχίζονται και τις τοπικές αρχές να ετοιμάζουν χώρους υποδοχής πτωμάτων.
  • Πολλοί μετανάστες επέλεξαν να επιστρέψουν στο Μαρόκο λόγω έλλειψης βασικών αγαθών και επιθετικής αντιμετώπισης από τις τοπικές αρχές και κατοίκους της Θέουτα.
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Την Τρίτη 4/8 αναμένεται να πραγματοποιηθούν έκτακτες συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για τη μεταναστευτική κρίση, μετά την είσοδο σχεδόν 60.000 Μαροκινών στη Θεούτα της Ισπανίας.

Μετά από έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών, 22 χώρες εξέδωσαν κοινή επιστολή ζητώντας συντονισμένη δράση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Από τη μεριά της η Ισπανία καταδίκασε την «εγωιστική, πολωτική και παράνομη» αντίδραση των άλλων κρατών και ιδιαίτερα της Ιταλίας, η οποία ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν για τη μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ των δύο κρατών. Η απόφαση της ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίχθηκε μάλιστα από τη Φινλανδία και τη Δανία.

Η επιστολή των 22 κρατών

Η επιστολή των μελών της ΕΕ εξετάζει ανησυχίες σχετικά με «υβριδικές απειλές που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανή», προσθέτοντας ότι η αντίληψη «θα ενθάρρυνε περαιτέρω προσπάθειες, θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στην κοινή μας μεταναστευτική πολιτική και θα είχε επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη».

Οι ηγέτες της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και του Βελγίου συγκαταλέγονται μεταξύ των 22 υπογραφών της επιστολής, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο της ΕΕ Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν, καθώς η Ιρλανδία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απάντηση Σάντσεθ στην φον ντερ Λάιεν

Σε ξεχωριστή επιστολή προς την von der Leyen, ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez δήλωσε ότι είχε «σοβαρές ανησυχίες» για ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Είπε ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε αποκαταστήσει πλήρως τον έλεγχο των συνόρων και είχε αποτρέψει οποιαδήποτε «μη εξουσιοδοτημένη περαιτέρω κίνηση προς την ηπειρωτική Ευρώπη» σε λιγότερο από 48 ώρες.

Ενώ οι περισσότεροι είχαν δείξει «υποστήριξη και αλληλεγγύη», ο Σάντσες είπε ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, «καθοδηγούμενες από προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον» και επεσήμανε ότι η Θέουτα δεν αποτελεί μέρος της ζώνης Σένγκεν.

Τουλάχιστον 67 νεκροί

Οι αξιωματούχοι λένε ότι σχεδόν όλοι όσοι έφτασαν στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου έχουν επιστρέψει, ενώ οι θάνατοι από την αύξηση των διελεύσεων είχαν αυξηθεί σε τουλάχιστον 67.

Έρευνες για τον εντοπισμό νέων σορών συνεχίζονται και σήμερα στη θαλάσσια περιοχή από την ισπανική πολιτοφυλακή, ενώ αστυνομικός που μίλησε στην El Pais, εκτιμά ότι «θα υπάρχουν κι άλλοι νεκροί στη θάλασσα».

Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Τα νέα μέτρα

Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η αστυνομία εγκατέστησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοικτά των συνόρων της με το Μαρόκο.

Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ακολουθεί στρατηγική που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αυστηρότερη φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, τη στενή συνεργασία με τις μαροκινές αρχές για την αποτροπή νέων μαζικών διελεύσεων και την αναχαίτιση της μετακίνησης των μεταναστών από τη Θέουτα προς την ηπειρωτική Ισπανία.

Την Παρασκευή, ο Σάντσες κατηγόρησε τους διακινητές μεταναστών ότι εκμεταλλεύτηκαν μια απόφαση που έλαβε πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, η οποία περιόριζε το δικαίωμα των Αρχών να απελαύνουν άμεσα άτομα που είχαν φτάσει δια θαλάσσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι η κατάσταση έχει σχεδόν επιστρέψει στο φυσιολογικό και ότι η χώρα εργάζεται πάνω σε φουσκωτό φράγμα για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης μέσω του νερού.

«Σχεδόν όλοι [οι μετανάστες] έχουν ήδη φύγει από τη Θέουτα», είπε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις εκεί έχουν πλέον ανοίξει ξανά.

Οι αντιδράσεις των ευρωπαίων ηγετών

Εκτός από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι που ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν της Ιταλίας με την Ισπανία για ένα μήνα, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Πορτογαλία δήλωσαν ότι είτε εξετάζουν είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής συνοριακών ελέγχων.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, κάλεσε την ΕΕ να «εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συνεργασίας Σένγκεν».

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι εικόνες από τη Θέουτα ήταν «απαράδεκτες». Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να έρθει στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαίτησε από το Μαρόκο «να δεχθεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες», ενώ το Σάββατο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Σάντσες και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «παρέχει όποια βοήθεια μπορεί».

Τι ανέφεραν όσοι έφτασαν στη Θεούτα

Πολλοί από τους Μαροκινούς μετανάστες που έφτασαν στη Θεούτα αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα τους, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν φαγητό και νερό.

Όπως δήλωσαν, τα περισσότερα καταστήματα ήταν κλειστά ενώ οι τιμές ήταν εξαιρετικά υψηλές, επομένως δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Επίσης, δήλωσαν ότι οι αρχές αλλά και οι κάτοικοι της Θεούτα, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους Μαροκινοί, τους αντιμετώπισαν με επιθετικότητα και δεν τους βοήθησαν .

Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι παρασύρθηκαν από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηνύματα φίλων που τους έπεισαν πως τα σύνορα μπορούσαν να παραβιαστούν και ότι η μετάβαση στην Ευρώπη ήταν πλέον εφικτή.

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