Ο Πέδρο Σάντσεθ ανέβασε playlist στο Instagram, την ώρα που δεκάδες μετανάστες στη Θέουτα πεθαίνουν

Η κίνηση του Ισπανού πρωθυπουργού που προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων

Ανθή Κουρεντζή

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανέβασε playlist στο Instagram, την ώρα που δεκάδες μετανάστες στη Θέουτα πεθαίνουν
ΚΟΣΜΟΣ
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Στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής κριτικής βρίσκεται ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, προκαλώντας ανθρωπιστικό και πολιτικό συναγερμό.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η μαζική είσοδος μεταναστών και προσφύγων προκάλεσε τεράστια πίεση στις τοπικές αρχές, ενώ καταγράφηκαν και θάνατοι κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων διελεύσεων.

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι ισπανικό έδαφος στην αφρικανική ήπειρο. Η νέα κρίση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη φύλαξη των συνόρων, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το κατά πόσο η Μαδρίτη βρέθηκε προετοιμασμένη απέναντι σε ένα τόσο μαζικό και αιφνιδιαστικό κύμα αφίξεων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός απάντησε στις επικρίσεις με επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας επείγουσα ευρωπαϊκή κινητοποίηση και καταγγέλλοντας την έλλειψη αλληλεγγύης από ορισμένες κυβερνήσεις. Ο ίδιος φέρεται να έκανε λόγο για αντιδράσεις που τροφοδοτούνται από «προκατάληψη, fake news, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον», υποστηρίζοντας ότι η κρίση στη Θέουτα δεν είναι μόνο ισπανικό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, όμως, η εσωτερική πίεση προς τον Σάντσεθ εντείνεται. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στην Ευρώπη, ενώ η αντιπολίτευση βλέπει στη Θέουτα ένα ακόμη πεδίο σύγκρουσης γύρω από την πολιτική του στο μεταναστευτικό.

Pedro Sanchez

Ο Πέδρο Σάντσεθ

Η Θέουτα «βουλιάζει» στην κρίση και ο Σάντσεθ ανεβάζει playlist

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η απόφαση του Σάντσεθ να μοιραστεί στα social media τη μουσική playlist του καλοκαιριού προκάλεσε νέα σχόλια. Ο Ισπανός πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram τα αγαπημένα του τραγούδια για τις καλοκαιρινές διακοπές, την ώρα που η Θέουτα βρισκόταν ακόμη στο επίκεντρο της κρίσης.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) στον σύνδεσμο του βιογραφικού μου», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Instagram, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς η ανάρτηση έγινε την ώρα που η Ισπανία βρισκόταν αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών.

https://www.instagram.com/p/DbfgVoPsZMP/

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