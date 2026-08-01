Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τον Αύγουστο με την πιο αισιόδοξη διάθεση - «Η ζωή είναι ωραία»

Η Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε τον Αύγουστο με χαμόγελο και ανεμελιά

Ανθή Κουρεντζή

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τον Αύγουστο με την πιο αισιόδοξη διάθεση - «Η ζωή είναι ωραία»
LIFESTYLE
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Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε τον Αύγουστο με την πιο θετική διάθεση, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ανάρτηση γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά και αισιοδοξία.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που συχνά επιλέγει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στο Instagram, έγραψε: «Η ζωή είναι ωραία και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία», αποτυπώνοντας με λίγες μόνο λέξεις τη χαλαρότητα και τη χαρά που φέρνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.

Με ανεβασμένη καλοκαιρινή διάθεση, η Μαρία Μπεκατώρου έστειλε το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας, υπενθυμίζοντας πως ο Αύγουστος είναι ταυτισμένος με ξεκούραση, όμορφες στιγμές και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/p/Dbfh8yUDGCE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανάρτησή της απέπνεε φως, χαμόγελο και ανεμελιά, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και την τηλεοπτική της παρουσία.

Με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που τη διακρίνουν, η παρουσιάστρια κατάφερε για ακόμη μία φορά να μεταδώσει στους followers της την πιο όμορφη πλευρά του καλοκαιριού.

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