Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων

Οι δύο άνδρες φέρεται να έφεραν αλλοδαπούς στη χώρα έναντι χρέους το οποίο αποπλήρωναν με καθημερινή εργασία

Ελένη Ευστρατίου

Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 51χρονος στην Εορδαία για εμπόριο ανθρώπων και εργασιακή εκμετάλλευση 57 αλλοδαπών.
  • Οι δύο άνδρες κρατούσαν παράνομα διαβατήρια και βίζες των αλλοδαπών και τους εξανάγκαζαν σε εργασία για την αποπληρωμή χρεών.
  • Σε επιχείρηση βρέθηκαν 57 αλλοδαποί σε σπίτια στην Εορδαία και τη Φλώρινα, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα με τη βοήθεια των δραστών.
  • Ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «επιστάτη» και στην κατοχή του βρέθηκαν χρήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα χρέους.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις νόμου περί αλλοδαπών, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος αναζητείται.
Snapshot powered by AI

Ένας 51χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Εορδαίας για εμπόριο ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη συνεργός του.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διαπίστωσε ύστερα από έρευνα ότι οι δύο άνδρες εκμεταλλεύονταν εργασιακά 57 αλλοδαπούς οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα το 2025 και κρατούσαν παράνομα τα διαβατήρια και την έκδοση βίζας τους.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 31/7, εντοπίσθηκαν σε τρία σπίτια σε περιοχή της Εορδαίας 51 αλλοδαποί και σε μία κατοικία σε περιοχή της Φλώρινας, άλλα έξι άτομα.

Οι αλλοδαποί εισήλθαν στη χώρα με τη βοήθεια των δύο ανδρών, ενώ τους είχαν παραδώσει και τα έγγραφά τους έναντι χρηματικής αμοιβής την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά. Επιπλέον, έμεναν σε χώρο που τους είχε υποδείξει και εξαναγκάζονταν σε καθημερινή εργασία από την οποία παρακρατούνταν ένα μερίδιο κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους.

Σε βάρος των δύο 51χρονων αλλοδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, ο οποίος είχε τον ρόλο «επιστάτη» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους και κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άλλου 51χρονου συνεχίζονται, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων - Αναζητείται συνεργός του

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Εξαπάτησαν ηλικιωμένες με τη μέθοδο του «λογιστή» και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για φωτιές: Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του

14:34ΥΓΕΙΑ

Σαλμονέλα: Συμπτώματα, θεραπεία και πώς εξαπλώνεται στην κουζίνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στη FIFA - Ο Ινφαντίνο απέτυχε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του για διαφάνεια»

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

14:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Η «Σαρακοστή» της Παναγίας - Τι επιτρέπεται να φάτε

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μοτοσικλέτα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων -Τραυματίστηκε ο οδηγός

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones - Σώο το πλήρωμα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική οδός: Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας μετά το τροχαίο δυστύχημα

14:02LIFESTYLE

Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια

14:00ΥΓΕΙΑ

Εάν βλέπετε συχνές εκλάμψεις σαν «αστραπές» επισκεφθείτε αμέσως οφθαλμίατρο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: Κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε περιπολικά

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έξω από όχημα στο Αυγόρου

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 61χρονος Σουηδός τουρίστας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Στοκχόλμη

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Σταθερή η τιμή της ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια και τον Αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διάρκεια εργασιών αποκατάστασης

07:25WHAT THE FACT

Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

09:24ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες - Δεν θυμόμουν τα ονόματα των μαθητών μου»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να κινείται στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb στο Φοινικόδασος της Πρέβελης: Αποκαρδιωτικές οι εικόνες μετά τη φωτιά και η πραγματική έκταση της καταστροφής

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών-Λαμίας - Ένας νεκρός, κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική:«Είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Έχουν καεί πολλά σπίτια», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μοτοσικλέτα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων -Τραυματίστηκε ο οδηγός

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 61χρονος Σουηδός τουρίστας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Στοκχόλμη

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ