Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων

Snapshot Συνελήφθη 51χρονος στην Εορδαία για εμπόριο ανθρώπων και εργασιακή εκμετάλλευση 57 αλλοδαπών.

Οι δύο άνδρες κρατούσαν παράνομα διαβατήρια και βίζες των αλλοδαπών και τους εξανάγκαζαν σε εργασία για την αποπληρωμή χρεών.

Σε επιχείρηση βρέθηκαν 57 αλλοδαποί σε σπίτια στην Εορδαία και τη Φλώρινα, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα με τη βοήθεια των δραστών.

Ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «επιστάτη» και στην κατοχή του βρέθηκαν χρήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα χρέους.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις νόμου περί αλλοδαπών, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος αναζητείται. Snapshot powered by AI

Ένας 51χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Εορδαίας για εμπόριο ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη συνεργός του.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διαπίστωσε ύστερα από έρευνα ότι οι δύο άνδρες εκμεταλλεύονταν εργασιακά 57 αλλοδαπούς οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα το 2025 και κρατούσαν παράνομα τα διαβατήρια και την έκδοση βίζας τους.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 31/7, εντοπίσθηκαν σε τρία σπίτια σε περιοχή της Εορδαίας 51 αλλοδαποί και σε μία κατοικία σε περιοχή της Φλώρινας, άλλα έξι άτομα.

Οι αλλοδαποί εισήλθαν στη χώρα με τη βοήθεια των δύο ανδρών, ενώ τους είχαν παραδώσει και τα έγγραφά τους έναντι χρηματικής αμοιβής την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά. Επιπλέον, έμεναν σε χώρο που τους είχε υποδείξει και εξαναγκάζονταν σε καθημερινή εργασία από την οποία παρακρατούνταν ένα μερίδιο κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους.

Σε βάρος των δύο 51χρονων αλλοδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, ο οποίος είχε τον ρόλο «επιστάτη» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους και κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άλλου 51χρονου συνεχίζονται, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

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