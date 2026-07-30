Ηγουμενίτσα: Πάνω από 92 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό από την Ιταλία – Συνελήφθη 54χρονος

Snapshot Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας εντοπίστηκαν 92,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 108,3 γραμμάρια μεθαδόνης σε φορτηγό που ήρθε από την Ιταλία.

Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών κατά τον έλεγχο του φορτηγού.

Η παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα απέφερε όφελος άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, δύο κινητά τηλέφωνα και το φορτηγό με το επικαθήμενο, το οποίο θα παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου σε φορτηγό όχημα που είχε φτάσει με πλοίο από την Ιταλία.

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή Ομάδας Κ-9 και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν έναν 54χρονο ημεδαπό για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τον έλεγχο στο φορτηγό με επικαθήμενο, το οποίο είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, εντοπίστηκαν 82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες.

Οι συσκευασίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 92 κιλών και 510 γραμμαρίων. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η διακίνηση των κατασχεμένων ναρκωτικών στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε όφελος άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το φορτηγό με το επικαθήμενο. Το όχημα πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

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