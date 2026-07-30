Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

Snapshot Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF προβλέπει ψυχρή αέρια μάζα από τη Ρσία που θα φέρ δροσιά στην Ελλάδα από τις 8-10 Αυγούστου.

Ημοκρασία θα πέσει αισθητά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τιμές κοντά στους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φέρουν δροσιά στο Αιγαίο, ενώ διατηρείται υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών.

Στα βόρεια της χώρας αναμένονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η περίοδος των παρατεταμένων καυσώνων φαίνεται να λήγει, παρά πιθανές νέες θερμές εξάρσεις αργότερα τον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Τέλος στα σενάρια περί παρατεταμένου καύσωνα διαρκείας βάζουν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία των παγκόσμιων μετεωρολογικών μοντέλων. Η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να λάβει σύντομα τέλος, παραδίδοντας τη σκυτάλη σε μια αισθητή αλλαγή του καιρού.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, μια σημαντική διαταραχή με ψυχρότερες αέριες μάζες από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία πρόκειται να κινηθεί νότια προς τη λεκάνη της Μεσογείου.

Αν και η Ιταλία θα βρεθεί στο επίκεντρο έντονων φαινομένων και ισχυρών καταιγίδων, η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει άμεσα και τη χώρα μας από το δεύτερο μισό του Σαββατοκύριακου 8-9 Αυγούστου και κυρίως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Τι περιμένουμε στην Ελλάδα:

Υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών: Ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επαναφέροντας τις θερμοκρασίες σε απόλυτα φυσιολογικά —ή και τοπικά δροσερά— για την εποχή επίπεδα (κοντά στους $30^\circ\text{C} - 32^\circ\text{C}$).

Ενίσχυση των μελτεμιών: Η συνδυαστική δράση των υψηλών πιέσεων στα βορειοδυτικά με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα πυροδοτήσει ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, προσφέροντας ανάσες δροσιάς αλλά διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών σε υψηλά επίπεδα.

Ασταθής καιρός στα βόρεια: Η κάθοδος των ψυχρότερων μαζών πάνω από τις ήδη επιβαρυμένες και θερμές επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσει τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα meteoweb.eu, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το πρώτο σοβαρό «ρήγμα» του φετινού καλοκαιριού.

Παρά την πιθανότητα νέων θερμών εξάρσεων αργότερα μέσα στον Αύγουστο, η σταδιακή μείωση της διάρκειας της ημέρας και η αλλαγή στη δυναμική της ατμόσφαιρας δείχνουν ότι η περίοδος των ακραίων και παρατεταμένων καυσώνων οδεύει προς το τέλος της.

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