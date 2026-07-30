Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

Snapshot Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σταμάτησε τη συναυλία στο Ηράκλειο για να ζητήσει να σβήσουν τα καπνογόνα από σεβασμό στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.

Στην Κρήτη, οι πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Σητεία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τριών πυροσβεστών, γεγονός που συγκλονίζει την κοινωνία.

Ο καλλιτέχνης προειδοποίησε ότι θα διέκοπτε τη συναυλία αν δεν σβήνονταν τα καπνογόνα, με το κοινό να ανταποκρίνεται θετικά.

Η παρέμβαση του Παπακωνσταντίνου εξέφρασε την ανάγκη για σεβασμό και ευθύνη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Snapshot powered by AI

Με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Κρήτη και τη βαριά σκιά που έχει αφήσει ο θάνατος δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρενέβη από τη σκηνή της συναυλίας του στο Ηράκλειο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σεβασμού και ευθύνης.

Την ώρα που η Κρήτη δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Σητεία και η κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο των τριών πυροσβεστών, ορισμένοι θεατές άναψαν καπνογόνα στον χώρο της συναυλίας, μια πρακτική που συνηθίζεται στις εμφανίσεις του καλλιτέχνη.

Ωστόσο, οι συνθήκες δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρενέβη άμεσα, ζητώντας να σβήσουν τα καπνογόνα και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα διέκοπτε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», ανέφερε από τη σκηνή, με το κοινό να ανταποκρίνεται με θερμό χειροκρότημα.

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