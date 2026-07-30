Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Ανάμεσά τους δύο παιδιά 5 και 12 ετών

Δύο παιδιά είναι μεταξύ των οκτώ νεκρών σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους 

Νατάσα Παυλοπούλου

Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Ανάμεσά τους δύο παιδιά 5 και 12 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση και ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Κιέβου, της Πολτάβα και του Λβιβ, με ζημιές σε κτήρια και παγιδευμένους πολίτες.
  • Η Πολωνία κινητοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο λόγω των επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία.
  • Ο Ζελένσκι υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της αντιβαλλιστικής άμυνας με πυραύλους Patriot, ικανών να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ρωσία.
Snapshot powered by AI

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες (29/7) ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν για μια «μαζική επίθεση», προτρέποντας τους πολίτες να λάβουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις των Αρχών για αεροπορικές επιδρομές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, για να παροτρύνει τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Δύο κορίτσια, ηλικίας 5 και 12 ετών, ήταν μεταξύ των έξι που σκοτώθηκαν σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας όταν ενας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ιδιωτική κατοικία, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί.

Στο Κίεβο, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πυρκαγιές ξέσπασαν σε τρία μη οικιστικά κτίρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Ο δήμαρχος της Πολτάβα ανέφερε επίσης έναν θάνατο στο Telegram, ο οποίος σημειώθηκε αφότου, όπως είπε, είχε δεχθεί επίθεση σε ένα ταχυδρομικό τερματικό σταθμό της Nova Poshta.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Λβιβ, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι, αναφέροντας ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε κτήρια κατοικιών. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κάποιοι έχουν παγιδευτεί κάτω από ένα κτήριο πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι κάτοικοι βοηθούν τους διασώστες να καθαρίσουν τα ερείπια.

Αρκετές άλλες πόλεις δέχτηκαν επίθεση, με τους πυραύλους να φτάνουν στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC Ουκρανίας. Σε απάντηση, η Πολωνία κινητοποίησε τα στρατιωτικά της αεροσκάφη ως «προληπτικό μέτρο», έγραψαν οι ένοπλες δυνάμεις της στο X.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία, ένας περιφερειακός αξιωματούχος ανέφερε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μία αποθήκη στην πόλη Πένζα. Ένα άτομο τραυματίστηκε σε εγκατάσταση του κολοσσού Wildberries, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειακού Κυβερνήτη Όλεγκ Μελνιτσένκο στο Telegram.Το Wildberries περιγράφεται συχνά ως «η Amazon Ρωσίας» και οι εγκαστάσεις της έχουν γίνει στόχος πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων.

Η στρατιωτική δράση έρχεται μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της Ουκρανίας για ενίσχυση της αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας του Κιέβου. «Η προστασία της ζωής των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από την προθυμία τους, ή την έλλειψη προθυμίας τους, να παρέχουν πυραύλους αεράμυνας», έγραψε στο X την Τετάρτη. Το Patriot είναι ένα από τα λίγα συστήματα αεράμυνας που είναι ικανά να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο για να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Mετρό: Είσοδος ατόμου στη σήραγγα - Σταμάτησαν οι συρμοί στη γραμμή 2

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους: Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις - Voucher από 200 έως 600 ευρώ

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπορντό: Oι φλόγες φέρνουν και «οικονομική αποκάλυψη» - Φόβοι για τα οινοποιεία και τον τουρισμό

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε διώροφο σπίτι στο χωριό Καλαφατιώνες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

08:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Πυρηνικά και νερό: Μια σχέση εξάρτησης, πάει χαρούμενη στην Λάρισα η Καρυστιανού, οι ρώγες του Ανδρουλάκη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Ανάμεσά τους δύο παιδιά 5 και 12 ετών

08:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Νέος κύκλος πληρωμών - Ποιο ποσό καταβάλλεται

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Χιλή: Δεκάδες κρούσματα χανταϊού - Φόβοι για εξάπλωση του φονικού ιού

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Πώς κάλυψε ο διεθνής Τύπος τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές «Η νότια Ευρώπη καίγεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης Βάγγυς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι για τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη - Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Στα δύο ο καιρός της Πέμπτης: Έως 37 βαθμούς στα δυτικά, θυελλώδη μελτέμια που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά

06:02ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Φωτιές: Μεγάλη η μάχη στα πύρινα μέτωπα – Αγωνία για την ένταση των ανέμων – Τρεις νεκροί πυροσβέστες και τρεις τραυματίες στη μάχη με τις φλόγες

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Πώς κάλυψε ο διεθνής Τύπος τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές «Η νότια Ευρώπη καίγεται»

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο: Πώς πέθανε στο πεδίο ο 26χρονος υποδιοικητής

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

06:52LIFESTYLE

Οι μεγάλες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα των καναλιών

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνελήφθη ο δήμαρχος του νησιού και τρία άτομα για τη φωτιά -Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ