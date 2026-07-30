Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από τις νέες ρωσικές επιδρομές - Ανάμεσά τους δύο παιδιά 5 και 12 ετών

Snapshot Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση και ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Κιέβου, της Πολτάβα και του Λβιβ, με ζημιές σε κτήρια και παγιδευμένους πολίτες.

Η Πολωνία κινητοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο λόγω των επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της αντιβαλλιστικής άμυνας με πυραύλους Patriot, ικανών να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ρωσία. Snapshot powered by AI

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες (29/7) ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν για μια «μαζική επίθεση», προτρέποντας τους πολίτες να λάβουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις των Αρχών για αεροπορικές επιδρομές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, για να παροτρύνει τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Δύο κορίτσια, ηλικίας 5 και 12 ετών, ήταν μεταξύ των έξι που σκοτώθηκαν σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας όταν ενας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ιδιωτική κατοικία, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί.

Στο Κίεβο, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πυρκαγιές ξέσπασαν σε τρία μη οικιστικά κτίρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Ο δήμαρχος της Πολτάβα ανέφερε επίσης έναν θάνατο στο Telegram, ο οποίος σημειώθηκε αφότου, όπως είπε, είχε δεχθεί επίθεση σε ένα ταχυδρομικό τερματικό σταθμό της Nova Poshta.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Λβιβ, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι, αναφέροντας ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε κτήρια κατοικιών. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κάποιοι έχουν παγιδευτεί κάτω από ένα κτήριο πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι κάτοικοι βοηθούν τους διασώστες να καθαρίσουν τα ερείπια.

Αρκετές άλλες πόλεις δέχτηκαν επίθεση, με τους πυραύλους να φτάνουν στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC Ουκρανίας. Σε απάντηση, η Πολωνία κινητοποίησε τα στρατιωτικά της αεροσκάφη ως «προληπτικό μέτρο», έγραψαν οι ένοπλες δυνάμεις της στο X.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία, ένας περιφερειακός αξιωματούχος ανέφερε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μία αποθήκη στην πόλη Πένζα. Ένα άτομο τραυματίστηκε σε εγκατάσταση του κολοσσού Wildberries, σύμφωνα με ανάρτηση του Περιφερειακού Κυβερνήτη Όλεγκ Μελνιτσένκο στο Telegram.Το Wildberries περιγράφεται συχνά ως «η Amazon Ρωσίας» και οι εγκαστάσεις της έχουν γίνει στόχος πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων.

Η στρατιωτική δράση έρχεται μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της Ουκρανίας για ενίσχυση της αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας του Κιέβου. «Η προστασία της ζωής των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από την προθυμία τους, ή την έλλειψη προθυμίας τους, να παρέχουν πυραύλους αεράμυνας», έγραψε στο X την Τετάρτη. Το Patriot είναι ένα από τα λίγα συστήματα αεράμυνας που είναι ικανά να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο για να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις.

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