Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Snapshot Ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ο 59χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών και μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο χώρο.

Την προανάκριση για το εργατικό δυστύχημα ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας για να διερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, το οποίο δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα κατέληξε σε δυστύχημα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία μεταφέροντας τον στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διασωληνώθηκε. Εκεί οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως κατέληξε συνέπεια των σοβαρών τραυμάτων του.

O 59χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα και ήταν μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο χώρο.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο άτυχος εργάτης βρέθηκε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης