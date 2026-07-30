Atlantic SEE LNG Trade: Από τις υπογραφές στις εμπορικές ροές LNG

Ταχύτατα και με σταθερά βήματα, η Atlantic SEE LNG Trade εισέρχεται στη φάση της εμπορικής υλοποίησης του σχεδίου της.

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Atlantic SEE LNG Trade: Από τις υπογραφές στις εμπορικές ροές LNG
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Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, η κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR (60%) και της ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%) διπλασίασε τις εξασφαλισμένες ποσότητες LNG από τη Venture Global, ανακοίνωσε την ανάπτυξη βραχυχρόνιων εμπορικών συμφωνιών πριν από το 2030 και συμμετείχε με επιτυχία στην πρώτη δημοπρασία δέσμευσης δυναμικότητας του Κάθετου Διαδρόμου. Πρόκειται για διαδοχικά βήματα που σηματοδοτούν τη μετάβαση της εταιρείας από τον στρατηγικό σχεδιασμό στην επιχειρησιακή εφαρμογή, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Το πρώτο μεγάλο βήμα: περισσότερες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ

Καθοριστικής σημασίας εξέλιξη αποτέλεσε η επέκταση της μακροχρόνιας συμφωνίας προμήθειας LNG με τη Venture Global, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα συμφωνία διπλασιάζει τις εξασφαλισμένες ποσότητες LNG σε 1 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA) για περίοδο 20 ετών, με έναρξη το 2030. Πρόκειται για περίπου 1,3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο προμήθειας της εταιρείας σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της και ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση μακροχρόνιων ποσοτήτων LNG εντείνεται διεθνώς.

Το επόμενο βήμα: ο Κάθετος Διάδρομος γίνεται εμπορική πραγματικότητα

Ωστόσο, η στρατηγική της Atlantic SEE LNG Trade δεν περιορίζεται στο 2030.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Greece–US Alliance for Energy Security, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι προχωρά ήδη στην ανάπτυξη βραχυχρόνιων συμφωνιών προμήθειας και εμπορίας LNG, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος. Παράλληλα, η Atlantic SEE βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με χώρες της περιοχής, ενώ τα Μνημόνια Συνεργασίας με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αναμένεται να εξελιχθούν σε οριστικές εμπορικές συμφωνίες.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη φιλοδοξία της εταιρείας να αξιοποιήσει από σήμερα τις ελληνικές ενεργειακές υποδομές και τις διασυνδέσεις του Κάθετου Διαδρόμου, δημιουργώντας μια νέα αξιόπιστη οδό μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Το πρώτο «crash test» του Vertical Corridor

Το επόμενο ορόσημο ήρθε με την πρώτη ετήσια δημοπρασία δέσμευσης δυναμικότητας του νέου εμπορικού σχήματος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η Atlantic SEE LNG Trade, σε συντονισμό με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, εξασφάλισε δυναμικότητα 13.000 MWh ημερησίως, που αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 TWh ετησίως, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη στρατηγική της να αξιοποιήσει τον νέο διάδρομο για την τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG πριν ακόμη τεθούν σε ισχύ οι μακροχρόνιες συμβάσεις της.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την αγορά, καθώς ενισχύει την εμπορική ελκυστικότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποδομές αρχίζουν πλέον να αποκτούν ουσιαστικό εμπορικό περιεχόμενο.

Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στον νέο ενεργειακό χάρτη

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και η αυξανόμενη ζήτηση για LNG αναδεικνύουν τη σημασία αξιόπιστων ενεργειακών διαδρόμων για την Ευρώπη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις υποδομές LNG και τη γεωγραφική της θέση, ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η Atlantic SEE LNG Trade αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, συνδυάζοντας διεθνείς συνεργασίες, μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας και εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται ήδη από σήμερα.

Οι τελευταίοι μήνες δείχνουν ότι η Atlantic SEE LNG Trade δεν περιορίζεται πλέον στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Με εξασφαλισμένες ποσότητες LNG, ενεργή παρουσία στις πρώτες δημοπρασίες του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάπτυξη συνεργασιών στις αγορές της περιοχής, η εταιρεία περνά σταδιακά σε μια νέα φάση: εκεί όπου οι στρατηγικές συμφωνίες μετατρέπονται σε πραγματικές εμπορικές ροές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

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