Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει η Αθήνα από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Newsbomb

Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει η Αθήνα από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συζήτηση για το αστικό πράσινο στην Αθήνα επανέρχεται διαρκώς, ειδικά κάθε καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και τα έντονα φαινόμενα θερμικής νησίδας κάνουν ακόμη πιο αισθητή την έλλειψη δέντρων και χώρων σκίασης.

Τα τελευταία ευρωπαϊκά στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας και αναδεικνύουν τη μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει από τις πόλεις που θεωρούνται πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency - EEA), μόλις το 17% της έκτασης της Αθήνας χαρακτηρίζεται ως πράσινη υποδομή, όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών πρωτευουσών φτάνει το 41%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στη δενδροκάλυψη, καθώς τα δέντρα καλύπτουν μόλις το 11% της πόλης, έναντι 29% κατά μέσο όρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

picture3.jpg

Η εικόνα διαφοροποιείται μόνο στους οργανωμένους αστικούς χώρους πρασίνου. Περίπου 15% της έκτασης της Αθήνας αντιστοιχεί σε πάρκα, άλση και άλλους οργανωμένους χώρους πρασίνου, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 7%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η πρωτεύουσα διαθέτει σημαντικούς δημόσιους χώρους πρασίνου, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού, ή το Άλσος Βεΐκου, χωρίς όμως αυτοί να αρκούν για να αντισταθμίσουν τη χαμηλή συνολική κάλυψη από βλάστηση και δέντρα.

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Το Βερολίνο διαθέτει 51% πράσινη υποδομή, η Στοκχόλμη 48% και η Βιέννη 44%, ενώ ακόμη και πόλεις με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως το Παρίσι, φτάνουν το 26%. Η Αθήνα, με 17%, βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών της συγκεκριμένης σύγκρισης.

picture5.jpg

Εξίσου χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το διαθέσιμο πράσινο ανά κάτοικο. Η Αθήνα διαθέτει μόλις 2,9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, όταν στη Βιέννη αντιστοιχούν 120 τ.μ., στην Κοπεγχάγη 74 τ.μ., στη Βαρκελώνη 26,1 τ.μ., στο Βερολίνο 15 τ.μ. και στο Παρίσι 10,7 τ.μ..

picture4.jpg

Συνολικά, εκτιμάται ότι στην πόλη αντιστοιχούν περίπου 5.500 στρέμματα πρασίνου, ενώ η μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί περίπου 3,7 εκατομμύρια κατοίκους. Παράλληλα, η βλάστηση καλύπτει περίπου το 24% του λεκανοπεδίου, ποσοστό που περιλαμβάνει όχι μόνο τους αστικούς χώρους πρασίνου, αλλά και τις μεγαλύτερες φυσικές εκτάσεις, όπως οι ορεινοί όγκοι που περιβάλλουν την πρωτεύουσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστας δεν κατάλαβε ότι αρκούδα στεκόταν δίπλα του και όταν την είδε άρχισε να τρέχει - Το βίντεο που έγινε viral

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

10:43WHAT THE FACT

Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... πελάτες σε ξαπλώστρες και ψυγεία: Τα κόλπα των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 1.700 παιδιών στη βιοποικιλότητα και την προστασία νερού

10:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Από την Ελλάδα στην Κύπρο για σπουδές Μηχανολογίας με προοπτική

10:28WHAT THE FACT

Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος εφιάλτης στη Βρετανία: Πυρκαγιές σε Σάφολκ και Λονδίνο - «Στο κόκκινο» η μισή χώρα λόγω καύσωνα και ξηρασίας

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

10:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η «Κοσμική Αγάπη» και ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στις 31 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται - Ελικόπτερο «χτενίζει» την περιοχή

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ριπές έως 125 χλμ./ώρα στο νότιο Ρέθυμνο – Πώς οι άνεμοι τροφοδοτούν την πυρκαγιά

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στη Μονή Βωσάκου το 2007 - Όταν η Κρήτη θρηνούσε ξανά νεκρούς πυροσβέστες

10:01ANNOUNCEMENTS

Σπουδές στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον Οκτώβριο 2026

10:00ANNOUNCEMENTS

Το πράσινο στην Αθήνα: Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η Μεσογειακή Διατροφή είναι τόσο καλή για εσάς και 5 εύκολοι τρόποι για να τη δοκιμάσετε

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τραγωδία στη Δωδώνη- Νεκρός 26χρονος στην επαρχιακή οδό Ψήνας – Πολυγύρου

09:56WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί η Ανδρομέδα δημιουργεί λιγότερα άστρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης Βάγγυς

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι μετά από τροχαίο με δίκυκλο στην εθνική οδό

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι για τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη - Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Κερδίζει τη μάχη η 7χρονη από τη Μολδαβία - Αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη ΜΕΘ

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ