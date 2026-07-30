Από την Ελλάδα στην Κύπρο για σπουδές Μηχανολογίας με προοπτική

«Ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα»

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Από την Ελλάδα στην Κύπρο για σπουδές Μηχανολογίας με προοπτική
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Οι μηχανολόγοι μηχανικοί σχεδιάζουν, δημιουργούν, εξελίσσουν και βελτιώνουν λύσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, συχνά με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αυτοματοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία. Γι’ αυτό οι σπουδές στη Μηχανολογία συγκαταλέγονται στις πλέον περιζήτητες, προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας και ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στην αγορά εργασίας.

Μαζί μας μοιράζονται τις εμπειρίες τους νέοι από την Ελλάδα που επέλεξαν το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής ενός από τα μεγαλύτερα, αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, Πανεπιστήμια της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Frederick.

Η φήμη του Πανεπιστημίου Frederick στη Μηχανική είναι αδιαμφισβήτητη. Η Πολυτεχνική Σχολή του έχει μακρά παράδοση και έχει καθιερωθεί για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία και το ερευνητικό έργο που διεξάγει. Έχει μέχρι σήμερα χιλιάδες απόφοιτους διπλωματούχους μηχανικούς, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών στον τομέα της μηχανικής στην Κύπρο, την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εφαρμοσμένο πρόγραμμα που παρέχει γερές βάσεις

Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό σε όλο το εύρος της Μηχανολογίας, από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

Τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται στο 1200 τετραγωνικών μέτρων Εργαστήριο Μηχανικής του Πανεπιστημίου, που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ενιαίο πανεπιστημιακό εργαστηριακό χώρο στην Κύπρο. Εκεί δραστηριοποιείται και η φοιτητική ομάδα Frederick University Formula Racing Team του Πανεπιστημίου που κατασκευάζει - σχεδόν από το μηδέν - μονοθέσια αγωνιστικά που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

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Στην κατασκευή αγωνιστικού μονοθέσιου τύπου Formula συμμετέχουν πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν τη γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού με μαθήματα βασικής μηχανολογίας και μαθήματα ειδίκευσης ή την κατεύθυνση Μηχανικής Υδρογονανθράκων.

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Ο Μανώλης Κόνσολας στο Πανεπιστήμιο

Ο Μανώλης Κόνσολας, από την Αθήνα, μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο έτος και δηλώνει ενθουσιασμένος: «Το πρόγραμμα σπουδών είναι καλά οργανωμένο, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, συνδυάζοντας όμως τη θεωρητική γνώση, γεγονός που με έχει βοηθήσει να αναπτύξω τόσο τις τεχνικές μου γνώσεις όσο και την κριτική μου σκέψη. Μέσα από μαθήματα όπως η Θερμοδυναμική και η Μηχανική Ρευστών, κατάφερα να κατανοήσω σε βάθος βασικές αρχές που εφαρμόζονται σε πραγματικά μηχανολογικά συστήματα, όπως κινητήρες και συστήματα ψύξης. Στο μάθημα της Μηχανικής Σχεδίασης, είχα την ευκαιρία να εργαστώ με λογισμικό CAD,SOLID-WORKS σχεδιάζοντας εξαρτήματα και μηχανισμούς, κάτι που με βοήθησε να αναπτύξω πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον κλάδο. Επιπλέον, σε ομαδικό project σχεδιάσαμε και αναλύσαμε ένα μηχανολογικό σύστημα, κάτι που ενίσχυσε σημαντικά τις ικανότητές μου στη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση χρόνου. Συνολικά, η επιλογή μου να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Frederick ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει. Νιώθω ότι το πανεπιστήμιο μου παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθώ σε ακαδημαϊκό σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και το προτείνω ανεπιφύλακτα σε κάθε μελλοντικό φοιτητή.»

Ο Ευστράτιος Κρομμύδας, από την Πάτρα, αποφοίτησε τον Ιούνιο από το πρόγραμμα και αναδείχθηκε πρωτεύσας της κατεύθυνσης Μηχανικής Υδρογονανθράκων. Για την εξαιρετική του επίδοση τιμήθηκε, μάλιστα, με χρηματικό βραβείο από την εταιρεία Chevron, τον αμερικανικό κολοσσό ενέργειας.

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Ο Ευστράτιος Κρομμύδας στα Βραβεία Ακαδημαϊκής Αριστείας του Πανεπιστημίου, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και τον Δήμαρχο Λευκωσίας.

Μιλώντας για τη δομή του προγράμματος, αναφέρει: «Η φοίτηση στο τμήμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που σε εξελίσσει τόσο ως μηχανικό όσο και ως άνθρωπο. Η κατεύθυνση που ακολούθησα συνδύαζε τις γερές βάσεις της κλασικής Μηχανολογίας —όπως η Θερμοδυναμική, η Μηχανική Ρευστών και τα Στοιχεία Μηχανών— με την εξειδίκευση στον τομέα των Υδρογονανθράκων, καλύπτοντας θέματα όπως τα γεωπολιτικά, η εξόρυξη, η μεταφορά και η επεξεργασία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και οι τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης.»

Καθηγητές πρόθυμοι να καθοδηγήσουν

Στο πρόγραμμα διδάσκει καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι καταρτισμένο σε όλους τους τομείς της Μηχανολογίας -από τον ενεργειακό μέχρι τον αεροδιαστημικό και από τον κατασκευαστικό μέχρι την πυρηνική ιατρική- με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο σε διεθνές επίπεδο. Αλλά πέρα από τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία, οι καθηγητές προσφέρουν κάτι εξίσου σημαντικό: εξατομικευμένη στήριξη στον κάθε φοιτητή και την κάθε φοιτήτρια.

Όπως αναφέρει ο Μανώλης: «Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με καθηγητές που ήταν πάντα πρόθυμοι να με καθοδηγήσουν και να με υποστηρίξουν. Η διαθεσιμότητά τους, η μεταδοτικότητα και το πραγματικό ενδιαφέρον τους για την πρόοδο των φοιτητών συνέβαλαν σημαντικά στην ακαδημαϊκή μου εξέλιξη. Μέσα από εργασίες, εργαστηριακά μαθήματα και ανατροφοδότηση σε projects, κατάφερα να βελτιώσω την αναλυτική μου σκέψη και να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων.»

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Ο Ευστράτιος με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, Καθηγητή Γιάννη Παρπόττα

Ο Ευστράτιος θεωρεί τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και το ακαδημαϊκό προσωπικό το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του: «Η σωστή καθοδήγηση του Ακαδημαϊκού μου Συμβούλου, Γιάννη Παρπόττα, στάθηκε καθοριστική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς ήταν πάντα εκεί για να με κατευθύνει ακαδημαϊκά, να με βοηθήσει στον προγραμματισμό και να μου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές. Δίπλα του, οι Διδάκτορες του τμήματος ξεχωρίζουν για το ήθος και την αφοσίωσή τους: ο Γιώργος Καραγιώργης, με την απαράμιλλη ενέργεια και την όρεξή του για μάθημα, σου μεταδίδει το πάθος για τη μηχανική, ενώ ο Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης εντυπωσιάζει με το τεράστιο βάθος των γνώσεών του και την επιστημονική του κατάρτιση. Μαζί με τον Νικόλα Δρουσιώτη, τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου, τον Αντώνιο Λόντο και τον Χαράλαμπο Χάσο, οι οποίοι προσφέρουν υψηλού επιπέδου διδασκαλία, τεχνική ορθότητα και συνεχή υποστήριξη σε κάθε απορία, το τμήμα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και την αναλυτική σκέψη για να σταθείς με αυτοπεποίθηση στον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό τομέα. Η εμπειρία αυτή θέτει γερές βάσεις για κάθε επόμενο βήμα, είτε τη συνέχιση των σπουδών σε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, είτε την άμεση απορρόφηση στην απαιτητική και σύγχρονης βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο.»

Η φοιτητική ζωή στη Λευκωσία

Η Κύπρος προσφέρει μια ζεστή και φιλόξενη εμπειρία ζωής και σπουδών. Ο Ευστράτιος αναφέρει: «H φοιτητική ζωή στην Κύπρο συμπληρώνει ιδανικά τις σπουδές, προσφέροντας ένα εξαιρετικό κλίμα, υψηλή ποιότητα ζωής και ένα ζεστό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου προσαρμόζεσαι άμεσα χάρη στην φιλοξενία και νιώθεις σαν στο σπίτι σου». Ο Μανώλης συμφωνεί: «H φοιτητική ζωή στην Κύπρο αποτελεί μια πολύ όμορφη εμπειρία. Η Λευκωσία είναι μια ζωντανή και ασφαλής πόλη, με αρκετές επιλογές για ψυχαγωγία, δραστηριότητες και κοινωνικοποίηση, ενώ το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του πανεπιστημίου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει κανείς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.»

Tο Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick εξελίσσεται πάνω στα ισχυρά θεμέλια περισσότερων από 30 χρόνων εμπειρίας και παράδοσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της Μηχανολογικής Μηχανικής. Έχει καθιερωθεί για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρει και το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο που διεξάγεται από τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού.

Το πρόγραμμα BSc in Mechanical Engineering προσφέρεται στη Λευκωσία. Είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και, με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο ή σε άλλο Πανεπιστήμιο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Πρόγραμμα Προσαρμογής Το Πανεπιστήμιο Frederick, με στόχο να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή επιτυχία των νεοεισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών, προσφέρει δωρεάν Πρόγραμμα Προσαρμογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από δωρεάν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, πριν από την επίσημη έναρξη των μαθημάτων: εντατικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, διαδραστικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και πολλές ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσαρμογής, άτομα που θα επιλέξουν σπουδές στο πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν εντατικά μαθήματα Αγγλικών και Μαθηματικών, με σκοπό να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις σπουδές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (Ακαδημίας 98-100, Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 10677), που είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους/ες λειτουργούς για παροχή αναλυτικής ενημέρωσης για τα προγράμματα σπουδών, τις υπηρεσίες, τα δίδακτρα και τις υποτροφίες του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3311288, να στείλετε email στο adminfo@frederick.ac.cy ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.frederick.ac.cy.

Έναρξη μαθημάτων: 5 Οκτωβρίου 2026

Έναρξη προγράμματος προσαρμογής: 7 Σεπτεμβρίου 2026

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