Νομίζεις ότι η βαθιά αναπνοή σε ηρεμεί; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το αντίθετο

Snapshot Η αργή εκπνοή μπορεί να αυξήσει την τάση για ανάληψη ρίσκου στην λήψη αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στις πιθανές ανταμοιβές παρά στις απώλειες κατά την αργή εκπνοή.

Η μελέτη βασίστηκε σε νεαρούς υγιείς εθελοντές και σε ένα εργαστηριακό οικονομικό παιχνίδι, περιορίζοντας την γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Η κατάσταση του σώματος επιδρά στον τρόπο αξιολόγησης και λήψης σημαντικών αποφάσεων.

Η τεχνική της παρατεταμένης εκπνοής χρησιμοποιείται ήδη για διαχείριση στρες από στρατιώτες και αστυνομικούς, και θα μελετηθεί περαιτέρω σε διαφορετικούς πληθυσμούς και σε πραγματικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Το να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και να εκπνέουμε αργά πριν πάρουμε μια σημαντική απόφαση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες συμβουλές για την αντιμετώπιση του άγχους.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη Γερμανών επιστημόνων υποστηρίζει ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να μην μας ηρεμεί πάντα. Αντίθετα, ενδέχεται να μας κάνει να αναλαμβάνουμε περισσότερα ρίσκα.

Ερευνητές από το Charité – Universitätsmedizin Berlin μελέτησαν την τεχνική της παρατεταμένης εκπνοής. Σαράντα ένας εθελοντές υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, ενώ καλούνταν να αποφασίσουν αν θα έπαιρναν ριψοκίνδυνα οικονομικά στοιχήματα. Ένα μέρος των δοκιμών έγινε με φυσιολογική αναπνοή, ενώ ένα άλλο με έναν ρυθμό δύο δευτερολέπτων εισπνοής και οκτώ δευτερολέπτων εκπνοής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αργή εκπνοή αύξησε την τάση για ανάληψη ρίσκου. Οι συμμετέχοντες δεν αγνόησαν τις πιθανές απώλειες, αλλά έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στις πιθανές ανταμοιβές. Οι εγκεφαλικές σαρώσεις αποκάλυψαν επίσης αυξημένη δραστηριότητα σε περιοχές που συνδέονται με την αξιολόγηση της αξίας μιας ανταμοιβής και τη λήψη αποφάσεων.

Ωστόσο, η μέθοδος παραμένει αξιόπιστη

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μικρή έρευνα σε νέους και υγιείς ανθρώπους, η οποία βασίστηκε σε ένα εργαστηριακό οικονομικό παιχνίδι. Επομένως, τα ευρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα στην καθημερινή ζωή.

Παρόλα αυτά, η μελέτη δείχνει ότι η κατάσταση του σώματός μας μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τις επιλογές μας και παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται ήδη από στρατιώτες και αστυνομικούς για τη διαχείριση του στρες. Μελλοντικές έρευνες θα εξετάσουν αν παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε γυναίκες, αλλά και σε πραγματικές αποφάσεις εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος.