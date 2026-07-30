Μητσοτάκης για τους ήρωες πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών του

Snapshot Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους και στηρίζει τις οικογένειές τους.

Η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις παρεμβάσεις της για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και συμμετέχει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια κατά των πυρκαγιών.

Η χώρα πρωτοστάτησε στην επανεκκίνηση παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, με την πρώτη παράδοση να αναμένεται το 2028.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την πρόληψη πυρκαγιών.

Η ελληνική διπλωματία στηρίζει την κυπριακή και προωθεί τις άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό με στόχο μια διευρυμένη Διάσκεψη υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για τις απώλειες των τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

Όπως ανέφερε, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη των θυμάτων, βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και ενισχύει διαρκώς τις παρεμβάσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται ολοένα και πιο αποτελεσματικά απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Eurokinissi

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη, σημειώνοντας ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένες, μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει με μέσα και προσωπικό.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα μας πρωταγωνίστησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο νέο αεροσκάφος το 2028.

Eurokinissi

Κλείνοντας την αναφορά του στην αντιπυρική περίοδο, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των καιρικών συνθηκών και απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα στην πρόληψη και την αποφυγή νέων πυρκαγιών.

Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κινητικότητα στο Κυπριακό, τονίζοντας πως η ελληνική διπλωματία στέκεται δίπλα στην κυπριακή και έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης