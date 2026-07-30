Πετράλωνα: Παραμένουν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε - Διαγωνισμός για εύρεση ανάδοχου

Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την απομάκρυνση των μπαζών από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Η έγκριση για την αποκομιδή των υλικών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας μέσω δια περιφοράς διαδικασίας.

Η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση αποκατάστασης αν ζητηθεί βοήθεια από τον Δήμο.

Η κατάρρευση προκλήθηκε από εργασίες στο ισόγειο της πολυκατοικίας και προκάλεσε τραυματισμούς εργαζομένων και προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Η απομάκρυνση των μπαζών είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής και τη συνέχιση των ερευνών για τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την απομάκρυνση των μπαζών που έχουν παραμείνει στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τον Δήμο Αθηναίων να προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί, μέσω της διαδικασίας της δια περιφοράς, η έγκριση για την αποκομιδή των υλικών, ώστε να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις εργασίες.

«Αυτή τη βδομάδα θα περάσει δια περιφοράς η διαδικασία αποκομιδής των μπαζών από τον Δήμο Αθηναίων και την άλλη βδομάδα ελπίζουμε να έχουμε ανάδοχο για να τα μαζέψει», ανέφερε στο Newsbomb.gr αρμόδια πηγή του Δήμου Αθηναίων.

Η ευθύνη για την αποκομιδή των μπαζών ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί συνδρομή, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να συμβάλει στην επιχείρηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποκατάσταση του χώρου.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Η πολυκατοικία στα Πετράλωνα κατέρρευσε έπειτα από εργασίες που πραγματοποιούνταν στο ισόγειό της, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης, ενώ οι ένοικοι των γειτονικών κατοικιών απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γύρω κτιρίων.

Έκτοτε, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για λόγους ασφαλείας, με μεγάλες ποσότητες μπαζών να βρίσκονται ακόμη στο οδόστρωμα. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής όσο και για τη συνέχιση των τεχνικών και πραγματογνωμοσυνών που θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν παράλληλα την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι κάτοικοι αναμένουν την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της καθημερινότητας στην περιοχή.

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