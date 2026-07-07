Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

Snapshot Η απομάκρυνση των μπάζων από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα καθυστερεί λόγω διαφωνίας για την αρμοδιότητα μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.

Η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δεν έχει ξεκινήσει επειδή το οικόπεδο παραμένει γεμάτο συντρίμμια.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για να βρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της απομάκρυνσης.

Η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα δημόσιας υγείας και εμποδίζει την αναζήτηση των αιτίων της κατάρρευσης και τυχόν ποινικών ευθυνών.

Το σημείο φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο από την Αστυνομία, ενώ αγνοείται και ένας δεσποζόμενος σκύλος κάτω από τα ερείπια. Snapshot powered by AI

Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η απομάκρυνση των μπάζων εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των αρμόδιων φορέων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ορίσει δύο ειδικούς πραγματογνώμονες για να εξετάσουν τον χώρο και να συντάξουν την έκθεσή τους, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν ακόμη μπορέσει να ξεκινήσουν το έργο τους, καθώς το οικόπεδο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση παραμένει γεμάτο συντρίμμια.

Το αδιέξοδο ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή των μπάζων οδήγησε τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος φορέας αναλαμβάνει την απομάκρυνση των συντριμμιών. Εισαγγελικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση, καθώς η καθυστέρηση δεν εμποδίζει μόνο τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, αλλά αφήνει στο σημείο προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων, ενώ εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας. Μάλιστα, σύμφωνα με κάτοικο της πολυκατοικίας, κάτω από τα ερείπια αγνοείται ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Το σημείο εξακολουθεί να φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την Αστυνομία, ενώ η διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης και η αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών παραμένουν σε εκκρεμότητα έως ότου καταστεί δυνατή η πρόσβαση των πραγματογνωμόνων στον χώρο.

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