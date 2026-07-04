Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας

Στάλθηκαν 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό.

Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 11:58 το πρωί καταγράφηκαν 11 ειδοποιήσεις από το σύστημα ασφαλείας της αποθήκης πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
  • Προειδοποιητικά σημάδια για προβλήματα στην πόρτα της αποθήκης υπήρχαν τουλάχιστον 3
  • 4 ημέρες πριν την κατάρρευση.
  • Ο πατέρας της ιδιοκτήτριας, που συνήθιζε να εισέρχεται στην αποθήκη εκείνη την ώρα, καθυστέρησε και έτσι γλίτωσε από το να βρεθεί μέσα στο κτίριο κατά την κατάρρευση.
  • Οι ένοικοι αντιμετωπίζουν απώλεια περιουσιών και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει αποζημίωση για τις ζημιές.
  • Ο πρόεδρος των Μηχανικών τόνισε σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου οικοδομικών αδειών, με το 90% να εγκρίνεται χωρίς επαρκή έλεγχο, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατασκευαστικών παρατυπιών.
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Στις 11:58 το πρωί της Τρίτης, μέσα σε μόλις ένα λεπτό, η ιδιοκτήτρια αποθήκης που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα άρχισε να λαμβάνει αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από το σύστημα ασφαλείας στο κινητό της τηλέφωνο. Συνολικά έντεκα ειδοποιήσεις καταγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, σηματοδοτώντας τη στιγμή που το κτίριο κατέρρευσε, ενώ η ίδια απουσίαζε από το σημείο.

Όπως περιγράφει, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε ακριβώς την ώρα που ο πατέρας της συνήθιζε να κατεβαίνει στην αποθήκη για να πάρει τα εργαλεία του πριν αναχωρήσει για τη δουλειά. Όπως ανέφερε:

«Απ' ότι είδα ο συναγερμός ειδοποίησης μου έρχονταν 11 και 58 ο πατέρας μου συνήθως εκείνη την ώρα ξεκινούσε να πάρει τα εργαλεία του να τα πάει στο φορτηγάκι και να ξεκινήσει να πηγαίνει στη δουλειά».

Η ίδια αποκαλύπτει ότι τα προειδοποιητικά σημάδια είχαν εμφανιστεί αρκετές ημέρες πριν από την κατάρρευση. Όπως εξηγεί:

«Τα παράπονα από το πατέρα μου σε μένα ήταν σίγουρα της τελευταίες 3-4 μέρες μου έλεγε δεν μπορώ να κλείσω την πόρτα δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα κάτι γίνεται πρέπει να φωνάξουμε τον αλουμίνια δεν είχε πάει το μυαλό του ακόμη ότι μπορείς να είχε πάρει κλίση το κτίριο».

Τη στιγμή του περιστατικού, ο πατέρας της επρόκειτο να εισέλθει στην αποθήκη, όμως κάποιοι τον κράτησαν για λίγα λεπτά έξω ζητώντας του βοήθεια. Η καθυστέρηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς, όπως αναφέρει η κόρη του, αν είχε μπει στο κτίριο εκείνη τη στιγμή, πιθανότατα δεν θα είχε επιζήσει.

«Τον παρακαλούσαν έλα έλα έλα γιατί θέλουμε να πάρουμε κάτι ευτυχώς που άργησε και δεν ήταν μέσα... Θα μπορούσε να ήταν μέσα για να πάρει αυτό που του ζητούσαν και τώρα ο πατέρας μου δεν θα υπήρχε. Όταν συνειδητοποίησα ότι εκεί μέσα, θα μπορούσε να είναι ο πατέρας μου εκεί αυτό ήταν το μεγαλύτερο σοκ αυτά ήταν το μεγαλύτερο σοκ».

Πέρα από τον φόβο για τις ανθρώπινες ζωές, οι ένοικοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι και με την απώλεια των περιουσιών τους, καθώς προσωπικά αντικείμενα, αναμνήσεις και οικοσκευές παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Η ίδια ζητά να αποδοθούν ευθύνες, θέτοντας ερωτήματα όπως:

«Θα υπάρξει αποζημίωση;Θα υπάρξει ποινική δίωξη του υπεύθυνου;ποιος είναι ο υπεύθυνος; έχουμε βρει τον υπεύθυνο; θα το βρούμε τον υπεύθυνο;θα ασχοληθεί κάποιος σοβαρά; τώρα μιλάμε για μας οι υπόλοιποι τοσα σπίτια νοικοκυριά αναμνήσεις περιουσίες όλα αυτά;»

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