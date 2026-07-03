Πετράλωνα: «Ζούμε έναν εφιάλτη, θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε κειμήλια», λέει ένοικος

Συνεργεία του δήμου Αθηναίων απομακρύνουν τα μπάζα από την πολυκατοικία που εκκενώθηκε, μπροστά στα μάτια ενοίκων που ξεσπιτώθηκαν στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού στα Πετράλωνα

Πετράλωνα: «Ζούμε έναν εφιάλτη, θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε κειμήλια», λέει ένοικος
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνεργεία του δήμου Αθηναίων συνεχίζουν την απομάκρυνση μπάζων από την εκκενωμένη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, ενώ οι ένοικοι παραμένουν άστεγοι και ανήσυχοι.
  • Οι κάτοικοι περιμένουν να μάθουν πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους και αν αυτές είναι ασφαλείς.
  • Η κατάρρευση φαίνεται να οφείλεται σε σπάνια αλληλουχία τεχνικών λαθών από τον εργολάβο και τους μηχανικούς, που δεν έλαβαν υπόψη τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
  • Η κατασκευαστική εταιρία που εμπλέκεται δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, παρά την παρουσίαση προηγούμενων έργων υψηλών προδιαγραφών.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της κατάρρευσης και την ασφάλεια της γειτονικής πολυκατοικίας, ενώ οι κάτοικοι ζουν σε αβεβαιότητα και αναζητούν βοήθεια.
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Συνεργεία του δήμου Αθηναίων συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων από την πολυκατοικία που εκκενώθηκε στα Πετράλωνα, την ώρα που οι ένοικοι παρακολουθούν τις εξελίξεις έχοντας χάσει ξαφνικά τα σπίτια τους, στην καρδιά του καλοκαιριού.

Οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με την αβεβαιότητα, περιμένοντας να μάθουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους και αν αυτές θα είναι πλέον ασφαλείς.

«Έχουν περάσει 4 ημέρες, ζούμε έναν εφιάλτη», λέει κόρη ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

«Θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια κειμήλια», συμπληρώνει. «Όλα έχουν πάρει τη νομική οδό».

«Όταν θα κάτσουν οι σκόνες, δεν θέλω να μας ξεχάσει κανείς», πρόσθεσε.

Η ανησυχία παραμένει έντονη στην οδό Αλκμήνης, όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αναμένοντας τις τελικές απαντήσεις για το μέλλον των κατοικιών τους.

Από την πλευρά του, ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων και μέλος ΔΣ ευρωπαϊκού συμβουλίου πολιτικών μηχανικών, αναφέρει για τη γειτονική πολυκατοικία: «Έγινε αυτοψία, τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά».

Σύμφωνα με ειδικούς, η κατάρρευση φαίνεται να οφείλεται σε μια σπάνια αλληλουχία τεχνικών λαθών από την πλευρά του εργολάβου και των μηχανικών της νέας οικοδομής, οι οποίοι, όπως εκτιμούν, δεν έλαβαν υπόψη τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η αρχιτεκτονική και κατασκευαστική εταιρία, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύγχρονων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, είχε παρουσιάσει στο παρελθόν μέσα από βίντεο, φωτογραφίες και μακέτες έργα που είχε αναλάβει.

Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται κατασκευές από την Καστέλα του Πειραιά, όπου καταγράφονταν εργασίες σκυροδέτησης, καθώς και εικόνες από πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες. Ξενοδόχος που είχε συνεργαστεί με την εταιρία περιγράφει τη δική του εμπειρία λέγοντας: «Ήταν πάρα πολύ σχολαστικοί σε όλα».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η κατασκευαστική εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ή δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

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