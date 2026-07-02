Δούκας: «Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb για τη στέγαση των ενοίκων»

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισκέφθηκε το σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και συνομίλησε με τους ενοίκους του πληγέντος και του διπλανού κτιρίου.

Ο δήμος έχει αποφασίσει να δώσει οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις επτά οικογένειες που επλήγησαν και έχει έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb και ξενοδοχεία για τη στέγαση των ενοίκων.

Έχει ξεκινήσει προκαταρκτικός έλεγχος με εισαγγελική παρέμβαση και έχει ασφαλιστεί ο χώρος με μεταλλικές λαμαρίνες για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμος συγκεντρώνει τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων και έχει ανοίξει τη Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα για προσωρινή στήριξη.

Σχεδιάζεται η συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών για ελέγχους στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής από τον δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής. Snapshot powered by AI

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους ένοικους, τόσο του κτιρίου που έπεσε, όσο και του διπλανού, που για λόγους ασφαλείας έχει εκκενωθεί.

Όπως ανέφερε τόσο στους ίδιους όσο και σε δηλώσεις του, η λύση στο πρόβλημα της στέγασης αυτών των ανθρώπων είναι σε προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή και ήδη υπάρχει επικοινωνία με την Airbnb, αλλά και με ξενοδοχεία, προκειμένου να υπάρξει φιλοξενία για όσο χρειαστεί, όπως είχε ενημερώσει ήδη από χθες το Newsbomb.gr. Πρόσθεσε πως από αυτά τα νοικοκυριά, οι τέσσερις άνθρωποι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

«Είμαστε και σήμερα εδώ και όπως βλέπετε, έχουν μπει και οι δίμετρες λαμαρίνες για να ασφαλίσουμε τον χώρο», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Είναι 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές υπηρεσίες μας, που βοηθούν τους ανθρώπους, γιατί είναι μέσα όλα τα έγγραφα τους, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται.

Όπως ξέρετε, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την Πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση, με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας».

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών, έτσι ώστε στον ΚΥΑΔΑ, στο Κέντρο που έχουμε στον δήμο, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας εδώ στα Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες. Το πιο βασικό νομίζω είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι ποτέ ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματα τους, είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτήν την περίοδο να έχουν ένα χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δικιά μας μέριμνα».

Ανάμεσα στις ενέργειες που γίνονται από τον δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής είναι να προχωρήσουν σε συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών, ώστε να γίνουν έλεγχοι και στα άλλα κτίρια του τετραγώνου.

Διαβάστε επίσης