Πετράλωνα: 10 άτομα στο δρόμο από τη μια στιγμή στην άλλη - Αναζητά σπίτια να τους στεγάσει ο δήμος

Snapshot Δέκα άνθρωποι έμειναν άστεγοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα λόγω εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο.

Ο δήμος Αθηναίων ενέκρινε έκτακτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη πρώτων αναγκών.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη στέγαση των 10 ατόμων σε έξι διαμερίσματα μέσω συνεργασίας με φορέα.

Ο έλεγχος της οικοδομικής άδειας και των εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον νόμο 3040, η ευθύνη για τις εργασίες βαραίνει τους μηχανικούς που τις υπογράφουν. Snapshot powered by AI

Από τη μια στιγμή στην άλλη, 10 άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν, ύστερα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) λόγω οικοδομικών εργασιών σε όμορο οικόπεδο, όπου εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση πολυκατοικίας.

«Αυτοί οι άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη έμειναν μόνο με τα ρούχα τους» λέει ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Ο δήμος Αθηναίων, ενέκρινε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή του να χορηγηθεί έκτακτο βοήθημα 3.000€ ανά οικογένεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων.

Παράλληλα, ο κ. Χαρλαύτης, είπε ότι ο δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με έναν φορέα, έτσι ώστε να βρεθούν έξι διαμερίσματα και να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

10 άτομα στον δρόμο

«Είμαστε σε επικοινωνία με έναν φορέα για να βρεθούν 6 διαμερίσματα και να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Συνολικά στην πολυκατοικία που κατέρρευσε υπήρχαν επτά διαμερίσματα. Στα τέσσερα εξ αυτών έμενε από ένα άτομο, και στα άλλα τρία διαμερίσματα ζούσαν από δύο άτομα. Συνολικά είναι 10 άτομα, για τα οποία πρέπει να βρεθεί στέγη» είπε ο κ. Χαρλαύτης στο Newsbomb.gr.

Σε ό,τι αφορά στην άδεια που εκδόθηκε για την ανέγερση της οικοδομής στο όμορο οικόπεδο από την πολυκατοικία που έπεσε, τόνισε ότι ο έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά τέλος στις εργασίες επί του πεδίου, βάσει του νόμου 3040 δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Πολεοδομίας να κάνει έλεγχο στις εργασίες. «Ο κάθε μηχανικός, μηχανολόγος που αναλαμβάνει το έργο, φέρει την ευθύνη της υπογραφής του. Θα δούμε αν έχει τηρηθεί σωστά η έγκριση της οικοδομικής άδειας» κατέληξε.

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