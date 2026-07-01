Πετράλωνα: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες - Αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους του κτηρίου

Όλο το βράδυ στα χαλάσματα έμειναν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πετράλωνα: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες - Αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους του κτηρίου

Μεταφορά των πέντε συλληφθέντων για τα Πετράλωνα στην Ευελπίδων

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  • Πέντε άτομα, μεταξύ αυτών ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος μηχανικός, συνελήφθησαν για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα και μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων για τις απολογίες τους.
  • Ο Δήμος Αθηναίων θα δώσει αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους της κατεστραμμένης πολυκατοικίας, ενώ διερευνάται η πλήρης αποζημίωση.
  • Η αιτία της κατάρρευσης δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, με έμφαση στη διερεύνηση της άδειας, της μελέτης και των θεμελιώσεων των δύο πολυκατοικιών.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι θεμελιώσεις της νέας οικοδομής να προκάλεσαν ρωγμές και κλίση λόγω διαφοράς ύψους με το παλιό κτίριο.
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Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης 22 στα Κάτω Πετράλωνα, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι από χθες κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και σήμερα αναμένονται οι απολογίες τους.

Πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ στους ενοίκους

Ο Δήμος Αθηναίων επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να στηρίξει τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, ωστόσο αν και από την πρώτη στιγμή άνοιξε η «Λέσχη Φιλίας» του Δήμου για τη φιλοξενία τους, οι κάτοικοι παρέμειναν όλο το βράδυ στα χαλάσματα, για να προσέχουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Γραμματικοκογιάννη, στις οικογένειες αναμένεται να δοθεί ως πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ, μέχρι να οριστεί η πλήρης αποζημίωση τους.

Ακόμα πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Στο «μικροσκόπιο» των πραγματογνωμόνων αναμένεται να μπουν η άδεια και η μελέτη του έργου ,αλλά και οι θεμελιώσεις τόσο της πολυκατοικίας που ανεγείρεται όσο και του κτιρίου που έπεσε.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρωγμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση.

Η μαρτυρία της τοπογράφου

Σοκαρισμένη από την κατάρρευση δηλώνει και η τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το υπό ανέγερση κτήριο, αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διώροφου ακινήτου στο ίδιο οικόπεδο.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι στις επισκέψεις της στον χώρο δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο έδαφος και υποστήριξε πως η παλαιότερη κατεδάφιση δεν φαίνεται να σχετίζεται με το σημερινό συμβάν.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, μέχρι την τελευταία φορά που βρέθηκε στο σημείο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη καθίζησης.

«Όταν είχα πάει την τελευταία φορά... δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταώροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει».

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για τους ενοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη από όσα συνέβησαν.

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτια».

Τέλος, μίλησε και για τους ανθρώπους που εργάζονταν στο έργο, σημειώνοντας ότι, από τη δική της εμπειρία συνεργασίας μαζί τους, ήταν τυπικοί και επαγγελματίες.

«Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε... τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσαν για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους».

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