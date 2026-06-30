Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

Snapshot Πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα, πιθανώς λόγω εργασιών σε διπλανό οικόπεδο.

Τα επτά διαμερίσματα της πολυκατοικίας ήταν άδεια και δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, έπειτα από επικοινωνία των ενοίκων με τις Αρχές.

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων εργολάβος, ιδιοκτήτης οικοπέδου και μηχανικοί, συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ακριβή αιτία της κατάρρευσης, ενώ εξετάζεται η στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας που έχει εκκενωθεί λόγω κινδύνου. Snapshot powered by AI

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο χρόνος «πάγωσε» στα Πετράλωνα: Καρέ – καρέ καταγράφεται η στιγμή που ολόκληρη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 παραδίδεται στο έδαφος σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Δείτε τις εικόνες που αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή, την ώρα που μία πρέσα εκτελούσε εργασίες στη διπλανή οικοδομή:

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Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι – Πέντε προσαγωγές

Τα επτά διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένοικοι έδωσαν σημεία ζωής.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διασώστες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους και πυροσβέστες πραγματοποίησαν έρευνες στο σημείο, ψάχνοντας για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

01 09 02 09 03 09 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 04 09 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 05 09 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 06 09 07 09 08 09 09 09

Λίγα λεπτά αργότερα, τρεις από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκαν, καθώς γνωστοποιήθηκε ότι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους. Η αγωνία κορυφώθηκε για γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε. Τελικά, η γυναίκα εντοπίστηκε στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κτήριο φέρεται να κατέρρευσε λόγω εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής.

Οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. Πρόκειται για εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και τρεις μηχανικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς έχει ανοίξει στη βάση της μία μεγάλη τρύπα εξαιτίας της κατάρρευσης του τετραώροφου κτηρίου. Μάλιστα, αυτή η πολυκατοικία έχει εκκενωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος, με τους κατοίκους να αναμένουν την τελική έγκριση των Αρχών προκειμένου να εισέλθουν και πάλι.

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