Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

Στις φωτογραφίες, φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή μία πρέσα εκτελεί εργασίες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα, πιθανώς λόγω εργασιών σε διπλανό οικόπεδο.
  • Τα επτά διαμερίσματα της πολυκατοικίας ήταν άδεια και δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, έπειτα από επικοινωνία των ενοίκων με τις Αρχές.
  • Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων εργολάβος, ιδιοκτήτης οικοπέδου και μηχανικοί, συνελήφθησαν για την υπόθεση.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για την ακριβή αιτία της κατάρρευσης, ενώ εξετάζεται η στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας που έχει εκκενωθεί λόγω κινδύνου.
Snapshot powered by AI

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο χρόνος «πάγωσε» στα Πετράλωνα: Καρέ – καρέ καταγράφεται η στιγμή που ολόκληρη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 παραδίδεται στο έδαφος σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Δείτε τις εικόνες που αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή, την ώρα που μία πρέσα εκτελούσε εργασίες στη διπλανή οικοδομή:

Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι – Πέντε προσαγωγές

Τα επτά διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένοικοι έδωσαν σημεία ζωής.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διασώστες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους και πυροσβέστες πραγματοποίησαν έρευνες στο σημείο, ψάχνοντας για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Λίγα λεπτά αργότερα, τρεις από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκαν, καθώς γνωστοποιήθηκε ότι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους. Η αγωνία κορυφώθηκε για γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε. Τελικά, η γυναίκα εντοπίστηκε στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κτήριο φέρεται να κατέρρευσε λόγω εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής.

Οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. Πρόκειται για εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και τρεις μηχανικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς έχει ανοίξει στη βάση της μία μεγάλη τρύπα εξαιτίας της κατάρρευσης του τετραώροφου κτηρίου. Μάλιστα, αυτή η πολυκατοικία έχει εκκενωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος, με τους κατοίκους να αναμένουν την τελική έγκριση των Αρχών προκειμένου να εισέλθουν και πάλι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας – Οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Χωρίς πρόοδο» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

20:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μυστικό της Βόρειας Θάλασσας: Πώς ένας αστεροειδής προκάλεσε τσουνάμι ύψους 100 μέτρων

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Νικητές της Διαδρομής»: Μουσική πρωτοβουλία συμπερίληψης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

19:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ford αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει 300 μηχανικους - Τους είχε διώξει γιατί πίστευε ότι θα τους αντικαταστήσει η ΤΝ

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στα σύνορα με το Κιλκίς: Μήνυμα του 112 για το χωριό Ακρίτας

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Δημητρίου: «Είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι τρανσέξουαλ από τα αθλήματα γυναικών - Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό για τον «Μπατμαν του Μεξικό»: Δένει κλέφτες σε κολώνες και τους ζωγραφίζει... μουστάκια

19:00ΥΓΕΙΑ

Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ταραχές κατά της επένδυσης του γαμπρού Τραμπ - Πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

18:53LIFESTYLE

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκλεισαν τον κύκλο τους στην ΕΡΤ

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το διάταγμα Τραμπ για την μη απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: «Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα και αλλάζει κατεύθυνση λόγω ανέμων», λέει ο Δήμαρχος Δελφών στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βρέθηκαν 27 κιλά χρυσού, $57 εκατομμύρια και... χρυσά εσώρουχα σε σπίτι βουλευτή σε επιχείρηση κατά της διαφθοράς- Έμειναν άναυδοι οι αστυνομικοί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Η κατάρρευση στο εξαώροφο της Αλκμήνης 22 και οι εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης στην Αλκμήνης 20 - Αποκλειστικό Newsbomb

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 δύο φορές, εκκενώνεται η κοινότητα Λητή

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

17:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια, συνεχίζεται η μάχη», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ