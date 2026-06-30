Πετράλωνα: «Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση

Snapshot Οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτήριο χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και προειδοποίηση μέσω χτυπημάτων κουδουνιών.

Οι τέσσερις αρχικά αγνοούμενοι (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) βρέθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους μετά από επικοινωνίες με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για να αποκλείσουν την πιθανότητα ύπαρξης άλλων εγκλωβισμένων.

Η κατάρρευση προκλήθηκε πιθανώς από λανθασμένους υπολογισμούς κατά τις εκσκαφές σε διπλανό οικόπεδο όπου γινόταν ανέγερση νέας πολυκατοικίας.

Οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά όλα τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Snapshot powered by AI

Θετική τροπή έχει πάρει η υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα, καθώς δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ένοικοι, με μαρτυρίες να αποκαλύπτουν ότι η έγκαιρη κινητοποίηση των κατοίκων αποδείχθηκε σωτήρια.

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω. Κάποιος αντιλήφθηκε τον κίνδυνο», ανέφερε μία γυναίκα στην κάμερα του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από την κατάρρευση του κτηρίου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι ένοικοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι μέσα στην πολυκατοικία.

Παράλληλα, θετικές είναι οι εξελίξεις και από τις έρευνες των Αρχών, καθώς, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος με τους τέσσερις ανθρώπους (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) που θεωρούνταν αρχικά αγνοούμενοι, διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Ωστόσο, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 20 και 22, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Newsbomb.gr ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός, Πάρης Χαρλαύτης, στο διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών φαίνεται να έγιναν λανθασμένοι υπολογισμοί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το γειτονικό κτήριο που βρισκόταν στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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