Πετράλωνα: Η κατάρρευση στο εξαώροφο της Αλκμήνης 22 και οι εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης

Σε πρώτο πλάνο το κτήριο και η αποθήκη - γκαράζ της Αλκμήνης 20 που κατεδαφίστηκαν για να ανεγερθεί νέα πενταώροφη πολυκατοικία και δίπλα η εξαώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε, στην Αλκμήνης 22

Snapshot Η εξαώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 24 στα Πετράλωνα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης νέας πενταώροφης πολυκατοικίας στην παρακείμενη οδό Αλκμήνης 22.

Η νέα πενταώροφη οικοδομή με υπόγειο και σοφίτα έχει άδεια ανέγερσης με ισχύ έως τις 24 Μαρτίου 2030, ενώ είχε προηγηθεί η κατεδάφιση διώροφου κτιρίου και αποθήκης.

Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες και άδειες για το νέο κτήριο, αλλά εγείρονται ερωτήματα για την τήρηση των εργασιών αντιστήριξης στη γειτονική εξαώροφη πολυκατοικία.

Η κατάρρευση δεν προκάλεσε θύματα ενώ τέσσερα άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Snapshot powered by AI

Η κατέρρευση της 6ώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμήνης 22, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς και θύμτατα, φαίνεται ότι σχετίζεται με τις εργασίες για την ανέγερση νέας πενταώροφης πολυκατοικίας επί της Αλκμήνης 20.

Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, επί της οδού Αλκμήνης 20, υφίστατο διώροφο κτίσμα με παρακείμενη αποθήκη-γκαράζ.

Το κτήριο επί της οδού Αλκμήνης 20 που κατεδαφίστηκε προκειμένου να κατασκευαστεί νέο 5ώροφο κτήριο

Στη θέση αυτού του κτίσματος, στις 24 Μαρτίου 2026 εκδόθηκε άδεια ανέγερσης, νέας πενταώροφης οικοδομής, με υπόγειο, σοιφίτα, πιλοτή, με κοπή ενός δέντρου, από την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Αθηναίων. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας 1850313 και η ισχύς της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας, έχει τετραετή διάρκεια μέχρι 24/3/2030.

Από τον Νοέμβριο του 2024 είχε εκδοθεί η άδεια καταδάφισης του υφιστάμενου διώροφου κτηρίου με ισόγειο κατάστημα και αποθήκη στο οικόπεδο των 150,35 τμ. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τη νέα οικοδομή με ημερομηνία έκδοσης 24/3/2026, έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο στατικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης ανελκυστήρα, κλιματισμού, αερισμού, καυσίμων, αερίων και πυροπροστασίας, όπως προκύπτει από το ανοιχτό πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σε πρώτο πλάνο το κτήριο και η αποθήκη - γκαράζ της Αλκμήνης 20 που κατεδαφίστηκαν για να ανεγερθεί νέα πενταώροφη πολυκατοικία και δίπλα η εξαώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε, στην Αλκμήνης 22

Τίθενται ερωτήματα για το αν είχαν γίνει απαιτούμενες εργασίες αντιστήριξης στην γειτονική πολυκατοικία, με δεδομένο ότι στην άδεια ανέγερσης του νέου πενταώροφου κτηρίου, αναφέρεται και η ύπαρξη υπογείου.

Επισημαίνεται ότι όπως εξηγούν οι μηχανικοί, η πολυκατοικία που κατέρρευσε, στην οδό Αλκμήνης 22, είναι εξαώροφη καθώς λογίζεται ως όροφος τόσο το ισόγειο όσο και ο ημιώροφος του κτηρίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 24, δίπλα σε αυτή που κατέρρευσε είναι παλαιότερη, καθώς ο τοίχος που εφάπτονταν με το κτήριο της Αλκμήνης 22, είναι σοβαντισμένος.

https://www.instagram.com/reel/DaNc7AYiiDF/

Πετράλωνα: Οι 3+1 πιθανές αιτίες για την κατάρρευση της 6ώροφης πολυκατοικίας

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις πολιτικών μηχανικών, υπάρχουν τρεις πιθανές αιτίες για την κατάρρευση της εξαώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - ή και ο συνδυασμός τους.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, συνέβη κάποιο τεχνικό λάθος στις εργασίες εκσκαφής για την κατασκευη του υπόγειου της πενταώροφης νέας οικοδομής στην Αλκμήνης 20.

Η δεύτερη εκδοχή είναι τα εδάφη στο σημείο να ήταν τόσο σαθρά που οι πιθανές εργασίες αντιστήριξης (εφόσον είχαν γίνει) δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα την κατάρρευση,

Τρίτη πιθανή αιτία για το πρωτοφανές περιστατικό είναι μέρος από τις κολώνες θεμελίωσης της εξαωροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε να ήταν μέσα στο γειτονικό οικόπεδο επί της οδού Αλκμήνης 20 και να επηρεάστηκαν από τις εργασίες ανέγερσης της νέας οικοδομής.

Τέλος, μηχανικοί υποστηρίζουν πως δεν αποκλειεται ο συνδυασμός μέρους ή και όλων των παραπάνω εκδοχών.

Πετράλωνα: Το χρονικό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Αλκμήνης 24

Η εξαώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 24 κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης, στα Πετράλωνα.

Το κτήριο που κατέρρευσε κατοικούνταν και οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Όπως φαίνεται, όλοι οι ένοικοι είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Το κτήριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Το κτήριο πριν και μετά

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