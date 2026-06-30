Πετράλωνα: Αυτή η πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης
Το εξαώροφο κτήριο κατέρρευσε σταδιακά, σύμφωνα με μαρτυρίες
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Εξαώροφο ήταν το κτήριο που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, το μεσημέρι της Τρίτης.
Το κτήριο που κατέρρευσε κατοικούνταν και αυτή τη στιγμή, δυνάμεις της ΕΜΑΚ ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πρώτα στοιχεία ανέφεραν πως στα συντρίμμια είχαν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 4 άτομα, τα οποάι όμως εντοπίστηκαν σώα από τους δικούς τους.
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