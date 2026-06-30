Κατέρρευσε κτήριο στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για μία αγνοούμενη - ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική επί τόπου

Ένα κτήριο κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης, το μεσημέρι της Τρίτης, στα Πετράλωνα.

Το κτήριο που κατέρρευσε κατοικούνταν και αυτή τη στιγμή, δυνάμεις της ΕΜΑΚ ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πρώτα στοιχεία ανέφεραν πως στα συντρίμμια είχαν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 4 άτομα, ενώ κατά πληροφορίες, οι άνδρες της ΕΜΑΚ έχουν εντοπίσει φωνές μέσα στα ερείπια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τα 4 αυτά άτομα εντοπίστηκαν από τους δικούς τους, ωστόσο παραμένοι αγνοούμενη μία γυναίκα, την οποία δεν μπορεί να βρει η οικογένειά της.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Το κτήριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Το κτήριο πριν και μετά

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ., με σκύλο έρευνας - διάσωσης, ενώ συνδράμουν η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι εργασίες εκτελούνταν δίπλα στο κτήριο για την ανέργερση νέας οικοδομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο κτήριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ερευνάται το ενδεχόμενο στο κτήριο να βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, που εκτελούνταν από τετραμελές συνεργείο και οι εγκλωβισμένοι να είναι οι εργάτες.

Το ΕΚΑΒ έχει κινητοποιηθεί άμεσα και στο σημείο βρίσκονται 3 ασθενοφόρα, μία κινητή και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο».

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