Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην οδό Αλκμήνης 22, στα Κάτω Πετράλωνα, όπου πριν λίγη ώρα κατέρρευσε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ., με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι υπάρχουν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα, εκ των οποίων τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

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