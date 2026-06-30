Πετράλωνα: Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Snapshot Πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τα χαλάσματα.

Οι διασώστες ακούν φωνές και προσπαθούν να βγάλουν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες που έχουν σπεύσει στο σημείο ακούν φωνές από τα χαλάσματα, και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα άτομα που έχουν παγιδευτεί στο κτήριο που κατέρρευσε.

Κατά πληροφορίες υπάρχουν τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα, και στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

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