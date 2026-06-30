Πετράλωνα: Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας
Οι διασώστες ακούν φωνές και προσπαθούν να βγάλουν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα
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- Πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τα χαλάσματα.
- Οι διασώστες ακούν φωνές και προσπαθούν να βγάλουν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.
- Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες που έχουν σπεύσει στο σημείο ακούν φωνές από τα χαλάσματα, και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα άτομα που έχουν παγιδευτεί στο κτήριο που κατέρρευσε.
Κατά πληροφορίες υπάρχουν τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα, και στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.
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