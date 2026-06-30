Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Επί τόπου 3 ασθενοφόρα για τους αγνοούμενους
Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο»
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Μετά την τραγική είδηση της κατάρρευσης του κτηρίου στα Πετράλωνα, το ΕΚΑΒ έχει κινητοποιηθεί άμεσα.
Στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο».
Πληροφορίες αναφέρουν πως μία γυναίκα παραμένει αγνοούμενη και εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, καθώς δεν μπορούν να την εντοπίσουν οι δικοί της άνθρωποι.
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