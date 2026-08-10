Κολομβία: Αυξάνονται ώρα με την ώρα οι νεκροί από τα 7,4 Ρίχτερ - Πάνω από 10, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό στη δυτική Κολομβία - Φόβοι για περισσότερους νεκρούς, καθώς υπάρχει άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κολομβία: Αυξάνονται ώρα με την ώρα οι νεκροί από τα 7,4 Ρίχτερ - Πάνω από 10, δεκάδες εγκλωβισμένοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 52 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, με άγνωστο τον αριθμό εγκλωβισμένων.
  • Οι πιο πληγείσες περιοχές είναι η Περέιρα, το Βάγιε ντε Κάουκα, το Μανιζάλες, το Κιβντό και ο Δήμος Calima, όπου τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση σχολικού τοίχου.
  • Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα αναζήτησης και διάσωσης, ενώ η Μπογκοτά διαθέτει 100 διασώστες έτοιμους να συνδράμουν στις πληγείσες περιοχές.
  • Τουλάχιστον έξι αεροδρόμια έχουν υποστεί ζημιές και οι αεροπορικές δραστηριότητες σε αυτά έχουν ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.
  • Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τον σεισμό στα 7,4 Ρίχτερ, ενώ η Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία τον εκτιμά στα 6,7 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στο San José del Palmar.
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Σε τραγωδία εξελίσσεται ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κολομβία, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και καταρρεύσεις κτηρίων.

Όσο περνάει η ώρα, οι καταστροφικές συνέπειες του ισχυρού σεισμού αποκαλύπτονται, ενώ ήδη δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άγνωστος είναι ωστόσο ο αριθμός των τραυματισμένων, αλλά και των εγκλωβισμένων στα ερείπια, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Σε ανακοίνωσή της η Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών (Asocapitales) κάνει λόγο για 52 νεκρούς, ωστόσο η ισπανική εφημερίδα El Pais εκτοξεύει τον αριθμό σε τουλάχιστον 70, με τα περισσότερα, 47 να βρίσκονται στην Περέιρα.

Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 100 νεκρούς.

Δεκάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει, ενώ η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη μετακίνηση πόρων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν ισοδυναμεί με την κήρυξη κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης, η οποία θα επέτρεπε στον πρόεδρο να εκδίδει διατάγματα με ισχύ νόμου. Ορισμένοι βουλευτές κοντά στον πρόεδρο του έχουν ήδη ζητήσει, ωστόσο, να διατάξει μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αλλάξει τις επόμενες ώρες, καθώς οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα αναζήτησης, διάσωσης και παροχής βοήθειας σε άτομα που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση ή τη ζημιά σε διάφορα κτίρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Asocapitales, στην Περέιρα έχουν καταγραφεί τα περισσότερα θύματα, καθιστώντας την μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από τον σεισμό.

Τρεις μαθητές νεκροί - Κατέρρευσε τοίχος σχολείου

Στον Δήμο Calima, επιβεβαιώνεται ο θάνατος τριών παιδιών, όταν κατέρρευσε ο τοίχος του σχολείου τους και έπεσε πάνω τους, ενώ είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίησή τους.

Η Μπογκοτά προετοιμάζει ομάδες διάσωσης για να υποστηρίξει την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Asocapitales ενημέρωσε ότι ο δήμαρχος της Μπογκοτά και πρόεδρος της οργάνωσης, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, συντονίζει την παρακολούθηση της έκτακτης ανάγκης με τις πληγείσες πόλεις.

Η πρωτεύουσα της χώρας διαθέτει 100 διασώστες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μεταβούν από το CATAM στις περιοχές που θα ορίσει ως προτεραιότητα η Κυβέρνηση.

Ζημιές αναφέρθηκαν τουλάχιστον σε 6 αεροδρόμια (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura). Οι αεροπορικές δραστηριότητες σε αυτούς τους τερματικούς σταθμούς παραμένουν σε αναστολή για λόγους ασφαλείας έως ότου αξιολογηθούν οι δομικές ζημιές στην υποδομή.

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε σε βάθος περίπου 115 χιλιομέτρων.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας εξέδωσε χαμηλότερη προκαταρκτική εκτίμηση, μετρώντας τον σεισμό σε μέγεθος 6,7 Ρίχτερ και βάθος 82 χιλιομέτρων. Τοποθέτησε το επίκεντρο κοντά στο San José del Palmar στο δυτικό διαμέρισμα Chocó της Κολομβίας.

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