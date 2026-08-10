Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος Σέρβος τουρίστας - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Snapshot Ναυαγοσώστης προσπάθησε να τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχία.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 56χρονου Σέρβου τουρίστα στη Σάρτη Χαλκιδικής, καθώς ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και βγήκε από το νερό, με ναυαγοσώστη να επιχειρεί άμεσα να τον επαναφέρει στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, ο 56χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.