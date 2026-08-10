Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος Σέρβος τουρίστας - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Ένας 56χρονος Σέρβος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στη Σάρτη Χαλκιδικής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος Σέρβος τουρίστας - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ναυαγοσώστης προσπάθησε να τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχία.
  • Ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 56χρονου Σέρβου τουρίστα στη Σάρτη Χαλκιδικής, καθώς ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και βγήκε από το νερό, με ναυαγοσώστη να επιχειρεί άμεσα να τον επαναφέρει στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, ο 56χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαμαριά: Ο απινιδωτής έστειλε σήμα και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ