Πετράλωνα: 5 προσαγωγές από την αστυνομία για την κατάρρευση του κτηρίου

Snapshot Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές μετά την κατάρρευση κτηρίου στα Άνω Πετράλωνα.

Η Πυροσβεστική αναζητούσε τέσσερα άτομα, τα οποία βρέθηκαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Έχει δοθεί εντολή αυξημένης ετοιμότητας στις όμορες Ε.Μ.Α.Κ. για πιθανή συνδρομή.

Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος συντονίζει τις επιχειρήσεις στο σημείο. Snapshot powered by AI

Σε πέντε προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την κατάρρευση του κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα, στην Οδό Αλκμήνης 22, το μεσημέρι της Τρίτης.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν προσαχθεί δεν περιλαμβάνονται ο μηχανικός και ο εργολάβος των εργασιών.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτιρίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία έχουν εντοπιστεί σώα, ενώ οι έρευνες στο κτήριο για τυχόν εγκλωβισμένους συνεχίζονται.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

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