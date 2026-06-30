Live - Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα - Δείτε εικόνα από το σημείο
Μία γυναίκα αναζητούν στα συντρίμμια οι άνδρες της ΕΜΑΚ
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Το Newsbomb.gr βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο όπου κτήριο κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης, το μεσημέρι της Τρίτης, στα Πετράλωνα.
Η εξαώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε κατοικούνταν και αυτή τη στιγμή, δυνάμεις της ΕΜΑΚ ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πρώτα στοιχεία ανέφεραν πως στα συντρίμμια είχαν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 4 άτομα, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής μια γυναίκα αγνοείται κάτω από τα ερείπια.
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