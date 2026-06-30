Κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν οι 4 πιθανοί αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

Snapshot Οι τέσσερις άνθρωποι που θεωρούνταν αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων στα συντρίμμια της εξαώροφης πολυκατοικίας.

Η κατάρρευση του τετραώροφου κτηρίου στην οδό Αλκμήνης 22 προκλήθηκε από λάθος υπολογισμούς κατά τις εκσκαφές σε διπλανό οικόπεδο όπου γίνονταν εργασίες ανέγερσης νέας πολυκατοικίας.

Το συμβάν συνέβη στα Κάτω Πετράλωνα, στην περιοχή της οδού Αλκμήνης 20 και 22. Snapshot powered by AI

Θετικές είναι οι εξελίξεις στην κατάρρευση εξαώροφου κτηρίου κατοικιών στα Κάτω Πετράλωνα, αφού έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, με τους τέσσερις ανθρώπους (3 άνδρες και 1 γυναίκα) που θεωρούνταν αγνοούμενοι, όλοι τους εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Παρόλα αυτά η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων ατόμων στα συντρίμμια της πενταώροφης πολυκατοικίας, που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, επί της οδού Αλκμήνης 20 και 22, συνεχίζονται.

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Πώς κατέρρευσε η πολυκατοικία

Σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb.gr ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός κι έσπευσε στο σημείο, στο διπλανό οικόπεδο, επί της οδού Αλκμήνης 20 υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες για ανέγερση πολυκατοικίας.

Στο σημείο (σ.σ.: Αλκμήνης 20), υπήρχε ένα διώροφο κτήριο, το οποίο κατεδαφίστηκε για να ανεγερθεί πολυκατοικία. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, έγιναν προφανώς λάθος υπολογισμοί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το τετραώροφο κτήριο, το οποίο βρισκόταν στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης.

Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση του κτηρίου

Σε πέντε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία μετά την κατάρρευση του εξαώροφου στα Άνω Πετράλωνα, στην Οδό Αλκμήνης 22, το μεσημέρι της Τρίτης.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν προσαχθεί δεν περιλαμβάνονται ο μηχανικός και ο εργολάβος των εργασιών, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές κι αναμένεται να προσαχθούν.

Ισχυρή δύναμη Πυροσβεστικής κι ΕΜΑΚ στο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ., με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Το κτήριο που κατέρρευσε πριν και μετά

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