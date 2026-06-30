Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία

«Το κτήριο έγερνε – Μέσα σε μία ώρα η κλίση αυξήθηκε από 5% σε 15%», περιγράφει η κόρη ιδιοκτήτριας διαμερίσματος της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρρευσε

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα παρουσίασε κλίση που αυξήθηκε από 5% σε 15% μέσα σε μία ώρα πριν την κατάρρευσή της.
  • Η κόρη ιδιοκτήτριας περιέγραψε ότι η μητέρα της αντελήφθη ρωγμή και τριξίματα στο κτήριο νωρίς το πρωί της ημέρας της κατάρρευσης.
  • Εργασίες σε διπλανό οικόπεδο που είχε κατεδαφιστεί πιθανώς σχετίζονται με την αστάθεια της πολυκατοικίας.
  • Η μηχανικός της οικογένειας πήρε άμεσα μέτρα εκκένωσης του κτηρίου, ειδοποιώντας τους ενοίκους πόρτα – πόρτα.
  • Υπήρξε αντίδραση μηχανικού που υποβάθμισε την κλίση, συγκρίνοντάς την με την κλίση της Πίζας, ενώ τελικά η πολυκατοικία κατέρρευσε.
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Κόρη μίας εκ των ιδιοκτητριών της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα που κατέρρευσε, περιέγραψε ότι νωρίς το πρωί της Τρίτης διαπιστώθηκε μεγάλη ρωγμή στο κτήριο και κινητοποιήθηκαν, επειδή κατάλαβαν ότι το κτήριο παρουσίαζε κλίση τουλάχιστον 5%, ενώ, σε μία ώρα έγινε 15%.

«Το κτήριο έγερνε. Η επέμβαση όλων των Αρχών ήταν υποδειγματική, σε αντίθεση με κάποιων άλλων και ως αποτέλεσμα, έπεσε το σπίτι μας. Η μαμά μου έμενε στον 1ο όροφο. Γύρω στις 09:00 – 10:00 άκουσε κάποια τριξίματα στη μεσοτοιχία μεταξύ σαλονιού και της πολυκατοικίας που δεν έπεσε. Δεξιά από την πολυκατοικία μας έκαναν εργασίες γιατί υπήρχε ένα διώροφο και μία αποθήκη που δόθηκε αντιπαροχή και είχε γκρεμιστεί με σκοπό να γίνει νέα πολυκατοικία», περιέγραψε η γυναίκα, μιλώντας στο MEGA το μεσημέρι (30/06).

«Με παίρνει η μητέρα μου και μου λέει “έχουμε πρόβλημα με το σπίτι”. Πήραμε τη μηχανικό τη δική μας, συνεργάτιδα και η μητέρα μου τής είπε ότι “βλέπω μία ρωγμή”. Μέσα στο επόμενο μισάωρο, 1 ώρα, ήρθε. Κατέβηκαν μαζί κάτω, τους ενημέρωσαν από εκεί όπου γίνονται οι εργασίες ότι το πρωί το κτήριο είχε πάρει μία κλίση της τάξεως του 5% και μέσα σε 1 ώρα είχε πάει στο 15%», τόνισε ακόμη.

«Κάποιος έκανε μία ερώτηση σε έναν από τους μηχανικούς και του επεσήμαναν ότι γέρνει. “Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει”, αυτό είπε ένας από τους μηχανικούς του κτηρίου υπό ανέγερση, έτσι μού μεταφέρθηκε. Η μηχανικός μας πήρε την πρωτοβουλία και εκκένωσε όλο το οίκημα το δικό μας, τετραώροφο. Γύρω στα 10 άτομα έμεναν μέσα. Πόρτα – πόρτα πήγαινε μαζί με τη μητέρα μου και ενημέρωναν τον κόσμο», συμπλήρωσε η γυναίκα.

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