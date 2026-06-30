Πετράλωνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε έξι οδούς μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας

Snapshot Η Τροχαία έχει εκτρέψει την κυκλοφορία σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, όπως Ηούς και Φυλασίων, Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου και άλλα.

Οι τέσσερις άνθρωποι που θεωρούνταν αγνοούμενοι βρέθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι έρευνες της ΕΜΑΚ συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων στα συντρίμμια του κτηρίου.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Κάτω Πετραλώνων, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 20 και 22.

Σύμφωνα με την Τροχαία, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στα ακόλουθα σημεία:

Ηούς και Φυλασίων

Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου

Ηούς και Αλκμήνης

Ιπποθοντιδών και Πειραιώς

Εχελίδων και Τιθώνου

Εχελίδων και Πειραιώς

Θετικές είναι, ωστόσο, οι εξελίξεις από το μέτωπο των ερευνών, καθώς έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος με τους τέσσερις ανθρώπους (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) που θεωρούνταν αγνοούμενοι, διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Παρά την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, οι έρευνες της ΕΜΑΚ συνεχίζονται στα συντρίμμια του κτηρίου, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλα εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.