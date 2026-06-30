Πετράλωνα: Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη Λέσχη Φιλίας για τους ενοίκους της πολυκατοικίας

Σε ανακοινωσή του ο Δήμος Αθηναίων τονίζει ότι κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωσή του για την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, θέτοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες του και συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Αρχών.

Όπως τονίζεται σε αυτήν, από την πρώτη στιγμή, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών φρόντισε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Η επιχείρηση υποστηρίζεται και από αέρος, με τη χρήση drone του Δήμου Αθηναίων, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από το σημείο.

Ταυτόχρονα, η ομάδα Streetwork του Δήμου παρέχει νερά και υποστήριξη στους

εργαζόμενους των σωστικών συνεργείων και στους εμπλεκόμενους στην

επιχείρηση.

Από πλευράς της, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας σχετική εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα τονίζεται ότι ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών του Δήμου για τη διάθεση μηχανήματος έργου (JCB).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν αλλά και προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων, στην οδό Αθηνοδώρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το Street Work του Δήμου.

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