Πετράλωνα: Δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης, αναφέρει η τεχνική έκθεση κατεδάφισης του κτηρίου

Snapshot Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης ανέφερε ότι δεν απαιτούνταν μέτρα αντιστήριξης για τα όμορα κτήρια κατά την κατεδάφιση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων απέδωσε την κατάρρευση πιθανώς σε αστοχία κατά την εκσκαφή, θεμελίωση ή οπλισμό, επισημαίνοντας ότι ευθύνη φέρουν οι μηχανικοί και κατασκευαστές.

Η οικοδομική άδεια για την πενταώροφη πολυκατοικία εκδόθηκε το 2026 και το διάγραμμα κάλυψης εμφανίζεται ως κατεστραμμένο αρχείο.

Δύο βασικά σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση: υποχώρηση υπεδάφους λόγω έλλειψης αντιστήριξης κατά την εκσκαφή ή κακοτεχνίες στο νέο κτήριο.

Η τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο δεν διαπίστωσε προβλήματα στο έδαφος πριν την κατάρρευση και δήλωσε σοκαρισμένη από το συμβάν. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχουν μπει ήδη οι άδειες οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις κατεδάφισης της νεοανεγειρόμενης οικοδομής.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ήρθαν στο φως βρίσκεται η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 20, η οπόία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του το Star. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας, πέραν των αναγραφόμενων στους κανονισμούς». Το κείμενο φέρει την υπογραφή αρχιτέκτονα μηχανικού, έχει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και έχει θεωρηθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, σημειώνει ότι το πιθανότερο είναι να συνέβη κάποια αστοχία κατά την εκσκαφή του υπογείου, τη θεμελίωση ή την εφαρμογή του οπλισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το διπλανό κτήριο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αποκλειστικά ιδιωτικό έργο και πως την ευθύνη φέρουν οι υπογράφοντες μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες.

Στο φως έρχεται επίσης η οικοδομική άδεια της πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 και έχει ισχύ έως τον Μάρτιο του 2030. Την ίδια ώρα, το διάγραμμα κάλυψης, που θεωρείται βασικό στοιχείο για κάθε οικοδομή, εμφανίζεται ως κατεστραμμένο αρχείο.

Την εικόνα συμπληρώνει το γεγονός ότι η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο προέβαλλε ήδη τη νέα πολυκατοικία, με τρισδιάστατη αρχιτεκτονική απεικόνιση, ως πενταώροφη κατασκευή με υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα.

Τα δύο σενάρια

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της κατάρρευσης. Το πρώτο θέλει κατά τη διάρκεια της εκσκαφής να κατέβηκαν κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης της γειτονικής οικοδομής, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το υπέδαφος, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί έργα αντιστήριξης.

Το δεύτερο εστιάζει σε ενδεχόμενες κακοτεχνίες στο κτήριο που κατέρρευσε, με μια μικρή αστοχία στη νεοανεγειρόμενη πολυκατοικία να αποδεικνύεται καθοριστική.

Η μαρτυρία της τοπογράφου

Σοκαρισμένη από την κατάρρευση δηλώνει και η τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το υπό ανέγερση κτήριο, αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διώροφου ακινήτου στο ίδιο οικόπεδο.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι στις επισκέψεις της στον χώρο δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο έδαφος και υποστήριξε πως η παλαιότερη κατεδάφιση δεν φαίνεται να σχετίζεται με το σημερινό συμβάν.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, μέχρι την τελευταία φορά που βρέθηκε στο σημείο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη καθίζησης.

«Όταν είχα πάει την τελευταία φορά... δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταώροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει».

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για τους ενοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη από όσα συνέβησαν.

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτια».

Τέλος, μίλησε και για τους ανθρώπους που εργάζονταν στο έργο, σημειώνοντας ότι, από τη δική της εμπειρία συνεργασίας μαζί τους, ήταν τυπικοί και επαγγελματίες.

«Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε... τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσαν για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους».

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