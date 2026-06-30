Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας – Οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Πρόκειται για εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου αλλά και τρεις μηχανικούς, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο (1/7) στον εισαγγελέα, μετά τις 10:00.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κτήριο φέρεται να κατέρρευσε λόγω εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς έχει ανοίξει στη βάση της μία μεγάλη τρύπα εξαιτίας της κατάρρευσης του τετραώροφου κτηρίου. Μάλιστα, αυτή η πολυκατοικία έχει εκκενωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος, με τους κατοίκους να αναμένουν την τελική έγκριση των Αρχών προκειμένου να εισέλθουν και πάλι.

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