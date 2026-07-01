Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της εξαώροφης πολυκατοικίας

Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Άγγελος Βουράκης

Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της εξαώροφης πολυκατοικίας

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα 

Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την μεταφορά τους στον εισαγγελέα.
  • Δόθηκε εντολή για προκαταρκτική εξέταση με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
  • Η έρευνα θα εξετάσει τη νομιμότητα των εργασιών, την τήρηση μέτρων ασφαλείας και τυχόν ποινικές ευθύνες.
  • Οι συλληφθέντες παραμένουν ελεύθεροι έως την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.
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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, μετά την μεταφορά τους στον εισαγγελέα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο, η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, καθώς και τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν ελεύθεροι.

Intime Live

Μεταφορά των συλληφθέντων για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

INTIME NEWS

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής που ανεγειρόταν δίπλα, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι προσήχθησαν εχθές μετά το συμβάν και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Οι πέντε άνδρες μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει»

Το περιστατικό που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι, φέρεται να οφείλεται στην πολυκατοικία πολυτελών διαμερισμάτων που ανεγειρόταν ακριβώς δίπλα. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, οι εργάτες προκάλεσαν βλάβη στα θεμέλια της εξαώροφης πολυκατοικίας, καθώς έσκαβαν βαθύτερα. Ωστόσο, αναμένονται ακόμα οι άδειες και τα σχέδια των δύο κτηρίων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν χάσει πλέον τα σπίτια τους, η πολυκατοικία είχε εμφανίσει ήδη κλίση περίπου 14 μοιρών. Μάλιστα, όταν μία γυναίκα ρώτησε τον μηχανικό για αυτό, εκείνος της έδωσε την εξωφρενική απάντηση: μην ανησυχείτε κυρία μου και η Πίζα γέρνει αλλά δεν έχει πέσει».

πετράλωνα

Όπως ανέφερε κάτοικος στον ΑΝΤ1, οι ένοικοι ανέφεραν ότι άκουγαν κρότους από το κτίριο. Άλλη μαρτυρία αναφέρει πως κάποιο άτομο χτυπούσε επίμονα τα κουδούνια προειδοποιώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματα λέγοντας πως «κάτι κακό συμβαίνει».

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, περίπου 15 ημέρες πριν από την κατάρρευση είχαν γίνει συστάσεις από τεχνικούς προς τους υπεύθυνους της γειτονικής οικοδομής να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του εδάφους, καθώς υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προταθεί η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για τη σταθεροποίηση, παρέμβαση η οποία φέρεται να μην πραγματοποιήθηκε λόγω υψηλού κόστους.

πετράλωνα

Τι έγραφε η Τεχνική Έκθεση

Ανάμεσα στα στοιχεία που ήρθαν στο φως βρίσκεται η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 20, η οπόία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του το Star. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας, πέραν των αναγραφόμενων στους κανονισμούς». Το κείμενο φέρει την υπογραφή αρχιτέκτονα μηχανικού, έχει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και έχει θεωρηθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, σημειώνει ότι το πιθανότερο είναι να συνέβη κάποια αστοχία κατά την εκσκαφή του υπογείου, τη θεμελίωση ή την εφαρμογή του οπλισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το διπλανό κτήριο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αποκλειστικά ιδιωτικό έργο και πως την ευθύνη φέρουν οι υπογράφοντες μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες.

«Κανένα πρόβλημα στο έδαφος», δηλώνει η τοπογράφος

Σοκαρισμένη από την κατάρρευση δηλώνει και η τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το υπό ανέγερση κτήριο, αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διώροφου ακινήτου στο ίδιο οικόπεδο.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι στις επισκέψεις της στον χώρο δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο έδαφος και υποστήριξε πως η παλαιότερη κατεδάφιση δεν φαίνεται να σχετίζεται με το σημερινό συμβάν.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι, μέχρι την τελευταία φορά που βρέθηκε στο σημείο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη καθίζησης. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για τους ενοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη από όσα συνέβησαν.

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