Γροιλανδία: Μπλόκο στην αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο

Snapshot Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας μπλόκαρε την ερευνητική γεώτρηση πετρελαίου στην ανατολική περιοχή Νούναπ Κέκα λόγω εκκρεμοτήτων στις αδειοδοτήσεις και τις περιβαλλοντικές μελέτες.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες δεν επιτρέπονται πριν την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.

Η Greenland Energy ζήτησε συγγνώμη για την πρόωρη μεταφορά εξοπλισμού, που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να επανεξετάσει τον σχεδιασμό και να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα για τη γεώτρηση.

Η Greenland Energy σχεδιάζει τώρα την εξασφάλιση αδειών για τον χειμώνα 2027-2028 και θα χρησιμοποιήσει το χρόνο για αναθεώρηση του έργου και των υποδομών. Snapshot powered by AI

Δεν θα προχωρήσει αυτόν τον χειμώνα η αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση στην ανατολική Γροιλανδία, καθώς η απαιτούμενη αδειοδοτική διαδικασία δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Το έργο αφορά την περιοχή Νούναπ Κέκα, γνωστή και ως Jameson Land, και βρίσκεται υπό την ευθύνη της αμερικανικής εταιρείας Greenland Energy.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας διευκρίνισε ότι οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν μπορούν να εκδοθούν πριν από την ημερομηνία που είχε προβλέψει η εταιρεία για την έναρξη της γεώτρησης. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν ούτε οι προπαρασκευαστικές εργασίες, καθώς δεν έχουν ακόμη κατατεθεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές μελέτες.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο νησί. Εξοπλισμός για την προετοιμασία των εργασιών είχε μεταφερθεί και αποθηκευτεί στο αεροδρόμιο του Ιτοκορτουρμίιτ, ενός οικισμού περίπου 300 κατοίκων, πριν η εταιρεία εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες άδειες.

Η Greenland Energy ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Γροιλανδία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο του νησιού εξακολουθούν να προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να επανεξετάσει τον σχεδιασμό και να καταθέσει νέο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά της, η Greenland Energy ανακοίνωσε ότι πλέον εξετάζεται ως στόχος η εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για τον χειμώνα 2027-2028. Η εταιρεία ανέφερε ότι θα αξιοποιήσει την επιπλέον περίοδο για να επανεξετάσει τον σχεδιασμό του έργου και τις ανάγκες σε υποδομές και υλικοτεχνική υποστήριξη.