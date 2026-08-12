Η μαντινάδα της Ήβη Αδάμου που ξετρέλανε το κοινό στο Ρέθυμνο

Η δημοφιλής τραγουδίστρια το Σάββατο 8 Αυγούστου βρέθηκε στο Ρέθυμνο και ανέβηκε στη σκηνή της Πλατεία του Δημαρχείου και επηρεασμένη από την κρητική φιλοξενία, θέλησε να τιμήσει την κρητική παράδοση με μια αυτοσχέδια μαντινάδα.

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