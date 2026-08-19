Πάρος: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε αβαθή στον κόλπο της Νάουσας

Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πάρος: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε αβαθή στον κόλπο της Νάουσας
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Νάουσας Πάρου προσάραξε θαλαμηγό σκάφος με 12 αλλοδαπούς επιβάτες και επταμελές πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και παραμένει στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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