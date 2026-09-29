Ισπανία: «Φρένο» στις εξώσεις έως το 2030 μετά την υπόθεση της 87χρονης

Snapshot Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση εξώσεων έως το 2030 και παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν παράταση συμβολαίων ενοικίασης έως το 2028, αυστηρότερο πλαίσιο για βραχυχρόνιες μισθώσεις και απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επενδυτικές εταιρείες.

Η περίπτωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση εντός ενός μήνα για τη μόνιμη εφαρμογή των μέτρων, παρά την έλλειψη πλειοψηφίας.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει έλλειψη 700.000 κατοικιών και σημαντική αύξηση στις τιμές ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως Μαδρίτη και Βαρκελώνη. Snapshot powered by AI

Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η κυβέρνηση συνασπισμού της Ισπανίας, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που πυροδότησε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη.

Το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, κατέληξε σε δύο διατάγματα, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, προσωρινή απαγόρευση εξώσεων έως το 2030, καθώς και σειρά παρεμβάσεων στην αγορά ενοικίων.

Η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε ότι τα μέτρα αναμένεται να προσφέρουν ανακούφιση σε περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η συμφωνία προκαλεί ήδη αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με την εκπρόσωπο του καταλανικού κόμματος Junts, Μίριαμ Νογκέρας, να υποστηρίζει ότι αφήνει τους μικρούς ιδιοκτήτες ακάλυπτους.

Τα δύο διατάγματα τίθενται άμεσα σε ισχύ, ωστόσο θα πρέπει να εγκριθούν από το ισπανικό Κοινοβούλιο μέσα σε έναν μήνα. Η κυβέρνηση επιδιώκει η σχετική ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Ισπανία: Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα

Εκτός από την προσωρινή αναστολή των εξώσεων έως το 2030, η συμφωνία προβλέπει παράταση συμβολαίων ενοικίασης έως το 2028, αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την ενοικίαση δωματίων, καθώς και απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επενδυτικές εταιρείες, όπως μεταδίδει το BBC.

«Ήρθε η ώρα να παρέμβουμε στην κερδοσκοπική αγορά κατοικίας και να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε την ισορροπία μεταξύ των απλών πολιτών και των “vulture funds”», δήλωσε η Γκαρθία.

Αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών, ευχαρίστησε τους διαδηλωτές και όσους συμμετείχαν στις κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, τονίζοντας ότι χωρίς την πίεσή τους τα μέτρα δεν θα είχαν καταστεί δυνατά.

Από την πλευρά της, η Μίριαμ Νογκέρας του Junts υποστήριξε ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα μεγάλα επενδυτικά funds και στους μικρούς ιδιοκτήτες.

Όπως δήλωσε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση RTVE, υπάρχει συμφωνία ως προς την ανάγκη αναστολής εξώσεων όταν ένα ακίνητο ανήκει σε μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, χαρακτήρισε λάθος το να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο πολίτες που έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους σε ένα διαμέρισμα ή άλλο ακίνητο.

Η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η 87χρονη Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, η οποία την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πάνω σε φορείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας κατά τη διάρκεια της έξωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την κατέστησε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

Η υπουργός Στέγασης Ισαμπέλ Ροντρίγκεθ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν τα νέα διατάγματα, δηλώνοντας ότι το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να δείξει στη Μαρίκαρμεν ότι «η ταλαιπωρία της άξιζε τον κόπο» και ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να ωφεληθούν από τον αγώνα της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της 87χρονης, έχει πλέον επιτευχθεί συμφωνία με την εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Η ίδια, ωστόσο, δεν μπόρεσε να παραστεί στη σχετική συνάντηση καθώς νοσηλευόταν και δεν έχει ακόμη υπογράψει τη συμφωνία.

Η ιστορία της κατοικίας της ξεκινά πολλές δεκαετίες πίσω. Ο πατέρας της είχε νοικιάσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα το 1956 και η ίδια συνέχισε να ζει εκεί μετά τον θάνατο των γονιών της, με προστατευόμενο ενοίκιο.

Το 2018, όμως, το ακίνητο αγοράστηκε από την επενδυτική εταιρεία Urbagestión. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μηνιαίο ενοίκιο αυξήθηκε σε επίπεδο υψηλότερο από τη σύνταξη της Αμπασκάλ, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να το καταβάλει.

Διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία

Η περίπτωση της Αμπασκάλ δεν είναι η μοναδική. Στη Σαραγόσα, η έξωση μιας ακόμη γυναίκας ανεστάλη προσωρινά την Τρίτη.

Πρόκειται για την 51χρονη Εσμεράλδα Τεχέρο, η οποία ζει εδώ και οκτώ χρόνια σε διαμέρισμα της πόλης μαζί με την 11χρονη κόρη της. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Periódico, είχε σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιο επειδή δεν μπορούσε πλέον να καλύψει ταυτόχρονα το κόστος στέγασης και τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς της.

Οι κινητοποιήσεις για το στεγαστικό ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη και επεκτάθηκαν σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, η Σεβίλλη, η Μάλαγα και το Κάδιθ.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στην ισπανική πρωτεύουσα ζητώντας ισχυρότερη προστασία των ενοικιαστών απέναντι στην έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και την εκτίναξη των ενοικίων. Εκατοντάδες σκηνές έχουν στηθεί στην εμβληματική Puerta del Sol, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.

Εκπρόσωποι της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και ζητούν νέες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Λείπουν 700.000 κατοικίες

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του στεγαστικού προβλήματος στην Ισπανία.

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι από τη χώρα λείπουν περίπου 700.000 κατοικίες, με βάση τη διαφορά μεταξύ της ζήτησης και της κατασκευής νέων σπιτιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 12,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση έχει επίσης οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο των τιμών. Σύμφωνα με την εταιρεία ακινήτων Idealista, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 8,5% το 2025, ενώ μόνο στη Μαδρίτη η αύξηση έφτασε το 9,7%.

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη παραμένουν οι ακριβότερες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας για τους ενοικιαστές, με μέσο κόστος 23,80 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στη Βαρκελώνη και 22,70 ευρώ στη Μαδρίτη.

Η δύσκολη μάχη στο Κοινοβούλιο

Παρά την έγκριση των μέτρων από το υπουργικό συμβούλιο, η εφαρμογή τους σε μόνιμη βάση δεν είναι δεδομένη.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ, στην οποία συμμετέχουν οι Σοσιαλιστές και ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος Sumar, δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχει 30 ημέρες από τη δημοσίευση των διαταγμάτων για να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη.

Τον περασμένο Απρίλιο, αντίστοιχο διάταγμα που προέβλεπε παράταση συμβολαίων ενοικίασης είχε μπλοκαριστεί από κόμματα της δεξιάς.

Η στάση του Junts αναμένεται επομένως να είναι καθοριστική για την τύχη των νέων μέτρων, καθώς η κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί ξανά τις ψήφους του.

Ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Πάμπλο Μπουστιντούι χαρακτήρισε τη νέα δέσμη παρεμβάσεων «ένα πρώτο βήμα προς τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας».

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στο ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου θα φανεί εάν η πολιτική πίεση που δημιούργησαν η υπόθεση της 87χρονης Μαρίκαρμεν και οι μαζικές κινητοποιήσεις θα είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την έγκριση των μέτρων.

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