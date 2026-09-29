Μαρόκο: Η Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι αναλαμβάνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Snapshot Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό, τη σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2026.

Το κεντροδεξιό κόμμα PAM κατέλαβε την πρώτη θέση με 97 έδρες, χωρίς όμως να έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων 20 ετών, με ποσοστό αποχής 62%, υποδηλώνοντας αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική.

Η νέα πρωθυπουργός καλείται να σχηματίσει συμμαχία με άλλα κόμματα, όπως το Ιστικλάλ και το RNI, για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η οικονομική ανάπτυξη με ρυθμό 5% ετησίως, η συγκράτηση του πληθωρισμού στο 2% και η δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Snapshot powered by AI

Ιστορική καμπή σηματοδοτεί για το Μαρόκο η απόφαση του βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄ να αναθέσει την ηγεσία της εκτελεστικής εξουσίας σε γυναίκα, επιλέγοντας τη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι για τη θέση της επικεφαλής της κυβέρνησης μετά την επικράτηση της παράταξής της στις κάλπες.

Ο μονάρχης δέχθηκε επίσημα την εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM) στο βασιλικό παλάτι στο Ραμπάτ, αναθέτοντάς της τη διερευνητική εντολή για τη συγκρότηση του νέου υπουργικού συμβουλίου, όπως ανακοινώθηκε από τα ανάκτορα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το κεντροδεξιό PAM, που συμμετείχε ήδη στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κατέκτησε την πρώτη θέση αποσπώντας 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια σαφή πρωτιά, η οποία όμως απέχει σημαντικά από την απόλυτη πλειοψηφία των 198 εδρών. Η 50χρονη δικηγόρος καλείται να ξεκινήσει άμεσα κύκλο διαβουλεύσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτικό έρεισμα. Την ίδια ώρα, η εκλογική διαδικασία της 23ης Σεπτεμβρίου σημαδεύτηκε από αποχή ρεκόρ. Η συμμετοχή περιορίστηκε στο 38%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες, στοιχείο που αποτυπώνει την αποστασιοποίηση μεγάλης μερίδας των πολιτών από την παραδοσιακή πολιτική σκηνή.

Μια γυναίκα ψηφίζει σε ένα εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ραμπάτ του Μαρόκου, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Στον αντίποδα των νικητών, ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) του απερχόμενου πρωθυπουργού Αζίζ Αχανούς υποχώρησε στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας 66 έδρες. Η απώλεια 30 εδρών συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές κατέδειξε τη φθορά της προηγούμενης κυβερνητικής σύνθεσης. Το κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης μετείχε στον συνασπισμό, εξέλεξε 65 βουλευτές, διατηρώντας σταθερό τον πυρήνα της επιρροής του. Κι όμως, η μεγαλύτερη ανατροπή σημειώθηκε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD) τετραπλασίασε τις δυνάμεις του, εκτοξεύοντας την εκπροσώπησή του από τις 13 στις 54 έδρες. Εστιάζοντας την προεκλογική εκστρατεία του στη μάχη κατά της διαφθοράς, επανέκαμψε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο. Ο γενικός γραμματέας του PJD, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε, απέκλεισε πάντως κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής του κόμματός του σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα.

Από τη δημαρχία του Μαρακές στην κορυφή της κυβέρνησης

Η πολιτική διαδρομή της Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι περιλαμβάνει διαδοχικές πρωτιές. Γεννημένη τον Ιανουάριο του 1976, σπούδασε νομικά στη Γαλλία και εργάστηκε ως δικηγόρος. Εντάχθηκε στο PAM από την ίδρυσή του το 2008 από τον Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, πρώην σύμβουλο του βασιλιά που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011.

Η ανάδειξή της στην κεντρική πολιτική σκηνή έγινε με ταχείς ρυθμούς. Το 2009, σε ηλικία 33 ετών, εκλέχθηκε δήμαρχος του Μαρακές και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, στην οποία επανεξελέγη το 2021. Ακολούθησε η υπουργοποίησή της στο Υπουργείο Στέγασης υπό την κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς, όπου διαχειρίστηκε κρίσιμα αστικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε την ηγεσία της συλλογικής συντονιστικής δομής του κόμματός της. Στις κάλπες της 23ης Σεπτεμβρίου εξασφάλισε εκ νέου βουλευτική έδρα, ολοκληρώνοντας μια πορεία που την οδήγησε στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας.

Η οικονομία το μεγάλο στοίχημα

Η νέα πρωθυπουργός του Μαρόκου αναλαμβάνει καθήκοντα με βασικό στόχο να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της χώρας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες του PAM, προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη μέσου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 5% και η συγκράτηση του πληθωρισμού στο 2%, ώστε να προστατευθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η υπόσχεση για τη δημιουργία τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας τίθεται στο επίκεντρο της οικονομικής της ατζέντας, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην απασχόληση.

Οι συνταγματικές ισορροπίες θέτουν πάντως σαφή όρια στην κυβερνητική δράση. Οι βασικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί σε τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας παραμένουν αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά Μοχάμεντ Στ΄.

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