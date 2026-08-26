Μαρόκο: 106 γιγάντιες κατασκευές μπήκαν στη θάλασσα για την επέκταση του Τάνζερ-Μεντ

Η επέκταση του λιμενικού συγκροτήματος Tanger Med 2 στο Μαρόκο αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα θαλάσσιας μηχανικής στη Μεσόγειο. Για την προστασία των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων κατασκευάστηκαν μεγάλοι κυματοθραύστες, στους οποίους ενσωματώθηκαν 106 γιγάντια κιβώτια από σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της Bouygues Construction και της Tanger Med Engineering, 96 από αυτά τοποθετήθηκαν στον κύριο κυματοθραύστη και ακόμη 10 στον δευτερεύοντα. Οι κατασκευές εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές όπου το βάθος έφτανε έως και τα 35 μέτρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr