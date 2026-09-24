Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ

Την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων.

Γεώργιος Καλούμενος

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπάρχει σοβαρή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε μικρά διαμερίσματα με ενοίκιο έως 600 ευρώ, με έως και 300 υποψήφιους ενοικιαστές ανά ακίνητο σε περιοχές της Αθήνας.
  • Οι ενοικιαστές προτιμούν μικρότερα διαμερίσματα, όπως δυάρια, αντί για μεγαλύτερα, ακόμα και αν το κόστος είναι ίδιο, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού.
  • Η πίεση στην αγορά ενοικίασης είναι ιδιαίτερα έντονη στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, τη Θεσσαλονίκη και νησιωτικούς προορισμούς, με πολύ υψηλές αναζητήσεις σε φθηνές κατοικίες.
  • Η αγορά πώλησης κατοικιών παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση κυρίως σε ακίνητα έως 250.000 ευρώ, αλλά με δυσκολίες στην υλοποίηση λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
  • Η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και η βελτίωση της πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια θεωρούνται κρίσιμες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Ειδικά στην ενοικίαση το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι σε τέτοιο βαθμό χαώδες που σε κάποιες περιοχές της Αθήνας φτάνουν να αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά ακίνητο.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ειδικότερα σε μικρά διαμερίσματα με ενοίκιο έως 600 ευρώ το μήνα τα οποία οι Έλληνες ψάχνουν «μανιωδώς» καθώς βρίσκονται προφανώς πιο κοντά στο «μπάτζετ» που μπορούν να υποστηρίξουν, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται όλο και πιο σπάνια «ελεύθερα» σε κάποια αγγελία.

Αυτό που κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όσο μικρότερο είναι το σπίτι που βρίσκεται στο όριο των 600 ευρώ τόσο ελκυστικότερο γίνεται για τους υποψήφιους ενοικιαστές. Δηλαδή με απλά λόγια, οι Έλληνες αλλά και ξένοι ενδιαφερόμενοι δεν ψάχνουν το μεγαλύτερο δυνατό σπίτι στα χρήματα αυτά, αλλά θα προτιμήσουν, να νοικιάσουν για παράδειγμα ένα δυάρι, από ένα τριάρι ή τεσσάρι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, τα Βόρεια Προάστια ξεχωρίζουν με 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο στα ενοίκια κάτω των €600 ενώ από αυτές τις αναζητήσεις 21,1 καταλήγουν σε πιο «έμπρακτο» ενδιαφέρον. Στα ενοίκια όμως άνω των €1.500 η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές.

Στο κέντρο της Αθήνας αντίστοιχα, στα ενοίκια έως €600 καταγράφονται 3,9 leads (άμεση πρόθεση αγοράς) και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, έναντι 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεων στα ενοίκια άνω των €1.500. Σε επίπεδο γειτονιών, η Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, η Παλλήνη και το Χαλάνδρι συγκαταλέγονται στις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενοίκια.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο Spitogatos με αφορμή τα 20 χρόνια του, αποτυπώνοντας τη σχέση προσφοράς και ζήτησης ανά περιοχή, γειτονιά και εύρος τιμής με στόχο να αναδείξει πού ακριβώς εντοπίζεται το πραγματικό κενό της αγοράς, δηλαδή σε ποιες περιοχές, σε ποιες γειτονιές και σε ποια εύρη τιμών η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ το διαθέσιμο απόθεμα.

Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα

Για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση σε όλη τη χώρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις, έναντι 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεων στην πώληση. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πίεση στην αγορά κατοικίας δεν εμφανίζεται τόσο έντονη όσο στην ενοικίαση. Όταν όμως τα δεδομένα αναλύονται ανά περιοχή και εύρος τιμής, η αναντιστοιχία γίνεται σαφώς πιο εμφανής και στις δύο αγορές, με τη μεγαλύτερη πίεση να συγκεντρώνεται στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα.

Ενοικίαση: η πίεση ανά περιοχή

Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται εκτός κέντρου, με το Υπόλοιπο Νομού να συγκεντρώνει 5,9 leads και 123,2 αναζητήσεις ανά ακίνητο στα ενοίκια κάτω των €600 και γειτονιές όπως ο Εχέδωρος, ο Άγιος Αθανάσιος και το Ωραιόκαστρο να ξεχωρίζουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η πίεση στα φθηνά ενοίκια είναι έως 7 φορές μεγαλύτερη από τα ακριβά, τα Δωδεκάνησα καταγράφουν 22,4 leads και 196,4 αναζητήσεις ανά ακίνητο, ενώ στις περιοχές με την υψηλότερη πίεση συνυπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Πάρος, με επαρχιακά κέντρα, όπως η Θήβα, η Αλεξάνδρεια και το Αγρίνιο.

Αγορά κατοικίας: ισχυρό ενδιαφέρον, δυσκολία στην υλοποίηση

Αντίστοιχο αλλά ηπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στην πώληση, όπου η ζήτηση συγκεντρώνεται στα ακίνητα έως €250.000, ενώ στις υψηλότερες τιμές άνω των €550.000 καταγράφεται χαμηλότερη ένταση ζήτησης σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σε αναζητήσεις και leads, η οποία μπορεί να υποδηλώνει έντονο ενδιαφέρον αλλά δυσκολία των ενδιαφερομένων να προχωρήσουν λόγω και του επιπέδου των τιμών. Στην κατηγορία έως €250.000, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας καταγράφουν 1,7 leads αλλά 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, στο Υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα Δωδεκάνησα ξεχωρίζουν σε leads (3,6) και οι Σποράδες σε αναζητήσεις (91,4) ανά ακίνητο. Σε επίπεδο γειτονιών, η Νέα Πέραμος, η Ελευσίνα, το Παλαιό Ψυχικό, η Λυκόβρυση και το Χαλάνδρι ξεχωρίζουν στην Αττική, και η Πάργα, η Ικαρία, η Κως και η Λήμνος στην περιφέρεια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Δημήτρης Τσατίρης, COO του Spitogatos, ανέφερε: «Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε με τέτοια λεπτομέρεια, σε επίπεδο περιοχής, γειτονιάς και εύρους τιμής, πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης: κυρίως εκεί όπου το ενδιαφέρον για πιο προσιτή κατοικία συναντά περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα. Δύο βασικοί άξονες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση αυτής της ισορροπίας είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών και η μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η ακριβέστερη κατανόηση του πού βρίσκεται η πίεση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις».

Από το πρόβλημα στις λύσεις: απόθεμα και χρηματοδότηση

Όπως σημειώθηκε κατά την εκδήλωση, το διαθέσιμο απόθεμα δεν ταυτίζεται πάντα με το σπίτι που αναζητούν οι χρήστες. Η καλύτερη αξιοποίησή του μέσα από αναβαθμίσεις μικρότερων και παλαιότερων ακινήτων, την προβολή ακινήτων που σήμερα παραμένουν «κλειστά» και πιο ευέλικτες λύσεις, μπορεί να καλύψει περισσότερες ανάγκες. Παράλληλα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να κάνει περισσότερες κατοικίες προσιτές σε περισσότερους αγοραστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS-FC στην οποία έχει επενδύσει ο Spitogatos, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων στο οκτάμηνο του 2026 έφτασαν τα €1.835 εκατ., αυξημένες κατά 34,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τα προγράμματα «Σπίτι μου» να καταγράφουν άνοδο 54,6%. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόλις το 23% των αγοραπωλησιών ακινήτων πραγματοποιείται με στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο εταιρειών, ο Κυριάκος Καμπούρης, CEO της IMS-FC, δήλωσε: «Για πολλούς ανθρώπους, η δυνατότητα αγοράς κατοικίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόσβαση σε στεγαστική χρηματοδότηση, όμως η αναζήτηση του κατάλληλου δανείου παραμένει μια σύνθετη και συχνά χρονοβόρα διαδικασία. Η IMS δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει αυτή τη διαδρομή, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τις διαθέσιμες επιλογές της τραπεζικής αγοράς. Η συνεργασία μας με τον Spitogatos μάς έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε αυτή την υποστήριξη πιο οργανικά στη συνολική διαδικασία αναζήτησης και απόκτησης ενός ακινήτου».

Η Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς ζήτησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, η διεθνής ζήτηση έχει ενισχυθεί κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και αντιστοιχεί πλέον στο 20,3% της συνολικής ζήτησης, το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020–2026. Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σταθερά οι κορυφαίες χώρες προέλευσης, ενώ 5 από τις 10 δημοφιλέστερες περιοχές για τους χρήστες από το εξωτερικό βρίσκονται εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης: η Χαλκιδική, οι Κυκλάδες, η Καβάλα, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε πως έγιναν 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Lincoln

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο στην Ουκρανία

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς» του Αλέξη, τι έκανε ο Μάντζος όταν του είπαν για την Ομάδα Αλητείας;

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές – Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρίφος το μέλλον των ανεξάρτητων βουλευτών – Καμία εγγύηση από ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει πόλεμο κατά της "ΚΟ Terminal"

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη οικονομική βοήθεια

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Ποιοι είναι οι στόχοι, οι προσδοκίες και η ατζέντα των συνομιλιών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Στις 29 Σεπτεμβρίου η πληρωμή της 4ης δόσης του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά από το... σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και επίδομα θέρμανσης: Οι ημερομηνίες - κλειδί για τις ανακοινώσεις - Τα ποσά που εξετάζονται

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ στα Χανιά πήρε πρόστιμο 11.200 ευρώ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήρε το σάντουιτς και… άφησε πίσω τα χρήματα - Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ – Σε ποιες γειτονιές αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά… ακίνητο

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του - Τι ανέφερε για ταξίδι στην Αγγλία

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Τρίπολη τίμησε την 23η Σεπτεμβρίου με πομπή, δάδες και παραδοσιακούς χορούς

23:48LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η καυτή εμφάνιση με τα εσώρουχα και το «κρυφό» μήνυμα στον Σκούτερ Μπράουν

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο Elon Musk μένει σε ένα τροχόσπιτο;

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση η εντυπωσιακή δικηγόρος που κατακεραύνωσε δημόσια δικαστής για το «ακατάλληλο» φόρεμα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους; Τα 5 σενάρια και το πιο πιθανό δεν είναι αυτό που νομίζετε

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από εμφάνιση καπνού – 70 ένοικοι απομακρύνθηκαν

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η διαγωνιζόμενη Μις Υφήλιος από τη Τζαμάικα μηνύει τα καλλιστεία μετά τη σοκαριστική πτώση της 

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ