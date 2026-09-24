Ενοικιαστές σε απόγνωση: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια έως 600 ευρώ

Snapshot Υπάρχει σοβαρή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε μικρά διαμερίσματα με ενοίκιο έως 600 ευρώ, με έως και 300 υποψήφιους ενοικιαστές ανά ακίνητο σε περιοχές της Αθήνας.

Οι ενοικιαστές προτιμούν μικρότερα διαμερίσματα, όπως δυάρια, αντί για μεγαλύτερα, ακόμα και αν το κόστος είναι ίδιο, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού.

Η πίεση στην αγορά ενοικίασης είναι ιδιαίτερα έντονη στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, τη Θεσσαλονίκη και νησιωτικούς προορισμούς, με πολύ υψηλές αναζητήσεις σε φθηνές κατοικίες.

Η αγορά πώλησης κατοικιών παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση κυρίως σε ακίνητα έως 250.000 ευρώ, αλλά με δυσκολίες στην υλοποίηση λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και η βελτίωση της πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια θεωρούνται κρίσιμες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ειδικά στην ενοικίαση το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι σε τέτοιο βαθμό χαώδες που σε κάποιες περιοχές της Αθήνας φτάνουν να αναλογούν 300 υποψήφιοι ανά ακίνητο.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ειδικότερα σε μικρά διαμερίσματα με ενοίκιο έως 600 ευρώ το μήνα τα οποία οι Έλληνες ψάχνουν «μανιωδώς» καθώς βρίσκονται προφανώς πιο κοντά στο «μπάτζετ» που μπορούν να υποστηρίξουν, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται όλο και πιο σπάνια «ελεύθερα» σε κάποια αγγελία.

Αυτό που κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όσο μικρότερο είναι το σπίτι που βρίσκεται στο όριο των 600 ευρώ τόσο ελκυστικότερο γίνεται για τους υποψήφιους ενοικιαστές. Δηλαδή με απλά λόγια, οι Έλληνες αλλά και ξένοι ενδιαφερόμενοι δεν ψάχνουν το μεγαλύτερο δυνατό σπίτι στα χρήματα αυτά, αλλά θα προτιμήσουν, να νοικιάσουν για παράδειγμα ένα δυάρι, από ένα τριάρι ή τεσσάρι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, τα Βόρεια Προάστια ξεχωρίζουν με 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο στα ενοίκια κάτω των €600 ενώ από αυτές τις αναζητήσεις 21,1 καταλήγουν σε πιο «έμπρακτο» ενδιαφέρον. Στα ενοίκια όμως άνω των €1.500 η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές.

Στο κέντρο της Αθήνας αντίστοιχα, στα ενοίκια έως €600 καταγράφονται 3,9 leads (άμεση πρόθεση αγοράς) και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, έναντι 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεων στα ενοίκια άνω των €1.500. Σε επίπεδο γειτονιών, η Ελευσίνα, το Μαρούσι, το Ηράκλειο, η Παλλήνη και το Χαλάνδρι συγκαταλέγονται στις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενοίκια.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο Spitogatos με αφορμή τα 20 χρόνια του, αποτυπώνοντας τη σχέση προσφοράς και ζήτησης ανά περιοχή, γειτονιά και εύρος τιμής με στόχο να αναδείξει πού ακριβώς εντοπίζεται το πραγματικό κενό της αγοράς, δηλαδή σε ποιες περιοχές, σε ποιες γειτονιές και σε ποια εύρη τιμών η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ το διαθέσιμο απόθεμα.

Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα

Για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση σε όλη τη χώρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις, έναντι 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεων στην πώληση. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πίεση στην αγορά κατοικίας δεν εμφανίζεται τόσο έντονη όσο στην ενοικίαση. Όταν όμως τα δεδομένα αναλύονται ανά περιοχή και εύρος τιμής, η αναντιστοιχία γίνεται σαφώς πιο εμφανής και στις δύο αγορές, με τη μεγαλύτερη πίεση να συγκεντρώνεται στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα.

Ενοικίαση: η πίεση ανά περιοχή

Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται εκτός κέντρου, με το Υπόλοιπο Νομού να συγκεντρώνει 5,9 leads και 123,2 αναζητήσεις ανά ακίνητο στα ενοίκια κάτω των €600 και γειτονιές όπως ο Εχέδωρος, ο Άγιος Αθανάσιος και το Ωραιόκαστρο να ξεχωρίζουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η πίεση στα φθηνά ενοίκια είναι έως 7 φορές μεγαλύτερη από τα ακριβά, τα Δωδεκάνησα καταγράφουν 22,4 leads και 196,4 αναζητήσεις ανά ακίνητο, ενώ στις περιοχές με την υψηλότερη πίεση συνυπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Πάρος, με επαρχιακά κέντρα, όπως η Θήβα, η Αλεξάνδρεια και το Αγρίνιο.

Αγορά κατοικίας: ισχυρό ενδιαφέρον, δυσκολία στην υλοποίηση

Αντίστοιχο αλλά ηπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στην πώληση, όπου η ζήτηση συγκεντρώνεται στα ακίνητα έως €250.000, ενώ στις υψηλότερες τιμές άνω των €550.000 καταγράφεται χαμηλότερη ένταση ζήτησης σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σε αναζητήσεις και leads, η οποία μπορεί να υποδηλώνει έντονο ενδιαφέρον αλλά δυσκολία των ενδιαφερομένων να προχωρήσουν λόγω και του επιπέδου των τιμών. Στην κατηγορία έως €250.000, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας καταγράφουν 1,7 leads αλλά 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, στο Υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα Δωδεκάνησα ξεχωρίζουν σε leads (3,6) και οι Σποράδες σε αναζητήσεις (91,4) ανά ακίνητο. Σε επίπεδο γειτονιών, η Νέα Πέραμος, η Ελευσίνα, το Παλαιό Ψυχικό, η Λυκόβρυση και το Χαλάνδρι ξεχωρίζουν στην Αττική, και η Πάργα, η Ικαρία, η Κως και η Λήμνος στην περιφέρεια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Δημήτρης Τσατίρης, COO του Spitogatos, ανέφερε: «Για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε με τέτοια λεπτομέρεια, σε επίπεδο περιοχής, γειτονιάς και εύρους τιμής, πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης: κυρίως εκεί όπου το ενδιαφέρον για πιο προσιτή κατοικία συναντά περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα. Δύο βασικοί άξονες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση αυτής της ισορροπίας είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών και η μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η ακριβέστερη κατανόηση του πού βρίσκεται η πίεση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις».

Από το πρόβλημα στις λύσεις: απόθεμα και χρηματοδότηση

Όπως σημειώθηκε κατά την εκδήλωση, το διαθέσιμο απόθεμα δεν ταυτίζεται πάντα με το σπίτι που αναζητούν οι χρήστες. Η καλύτερη αξιοποίησή του μέσα από αναβαθμίσεις μικρότερων και παλαιότερων ακινήτων, την προβολή ακινήτων που σήμερα παραμένουν «κλειστά» και πιο ευέλικτες λύσεις, μπορεί να καλύψει περισσότερες ανάγκες. Παράλληλα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να κάνει περισσότερες κατοικίες προσιτές σε περισσότερους αγοραστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS-FC στην οποία έχει επενδύσει ο Spitogatos, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων στο οκτάμηνο του 2026 έφτασαν τα €1.835 εκατ., αυξημένες κατά 34,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τα προγράμματα «Σπίτι μου» να καταγράφουν άνοδο 54,6%. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόλις το 23% των αγοραπωλησιών ακινήτων πραγματοποιείται με στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο εταιρειών, ο Κυριάκος Καμπούρης, CEO της IMS-FC, δήλωσε: «Για πολλούς ανθρώπους, η δυνατότητα αγοράς κατοικίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόσβαση σε στεγαστική χρηματοδότηση, όμως η αναζήτηση του κατάλληλου δανείου παραμένει μια σύνθετη και συχνά χρονοβόρα διαδικασία. Η IMS δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει αυτή τη διαδρομή, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τις διαθέσιμες επιλογές της τραπεζικής αγοράς. Η συνεργασία μας με τον Spitogatos μάς έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε αυτή την υποστήριξη πιο οργανικά στη συνολική διαδικασία αναζήτησης και απόκτησης ενός ακινήτου».

Η Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς ζήτησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, η διεθνής ζήτηση έχει ενισχυθεί κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και αντιστοιχεί πλέον στο 20,3% της συνολικής ζήτησης, το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020–2026. Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σταθερά οι κορυφαίες χώρες προέλευσης, ενώ 5 από τις 10 δημοφιλέστερες περιοχές για τους χρήστες από το εξωτερικό βρίσκονται εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης: η Χαλκιδική, οι Κυκλάδες, η Καβάλα, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.